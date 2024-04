El curioso cambio en la apariencia de la princesa Leonor de Borbón que llamó la atención de la prensa española

Después de pasar más de tres meses separados a causa de sus respectivos compromisos, la Familia Real española pudo verse nuevamente reunida, en medio de la Semana Santa, participando en una procesión en Madrid, fuera de la iglesia Concepción Real de Calatrava, cerca de Gran Vía.

Durante dicho encuentro, llamó la atención no solo la reunión de toda la familia, sino también un curioso detalle en la apariencia de la princesa Leonor, quien gracias a un sútil cambio, dio un giro radical a su imagen, la cual se aleja cada vez más de esa proyección infantil que mostraba hace un par de años.

La Familia Real Española reapareció junta en Semana Santa

El sutil cambio en la apariencia de la princesa Leonor que no pasó desapercibido

Sabiéndose el centro de atención durante la procesión de Semana Santa en Madrid, la primogénita del rey Felipe VI no dudó en lanzar su más cálida sonrisa a los asistentes, quienes no pudieron evitar notar que la princesa ya ha terminado su tratamiento de ortodoncia, por lo cual ya no lleva aquellos aparatos metálicos que estrenó cuando apenas cumplió los 18 años de edad.

Ahora, la sonrisa de la futura reina de España luce completamente alineada, tal como la de su hermana menor, la infanta Sofía, quien terminó el mismo tratamiento hace unos años.

La princesa Leonor ha dejado atrás la ortodoncia para lucir ahora una gran sonrisa

El antes y el después de la princesa Leonor

Ni siquiera por ostentar el grandioso título de Princesa de Asturias, Su Majestad Leonor se ha librado del problema cotidiano de falta de alineación en los dientes, por lo que tuvo que someterse a meses de tratamiento para lograr la radiante imagen que ahora muestra.

En el pasado, la princesa mostraba una sonrisa carente de dos de sus colmillos superiores, problema conocido científicamente como “agenesia dental”, y el cual fue probablemente ocasionado debido a que estas piezas nunca terminaron de salirle a la princesa después de haber perdido sus dientes de leche, pero, gracias a la ayuda odontológica, la hija mayor de Doña Letizia ya puede lucir de una sonrisa completa y alineada.

Antes de cumplir los 18 años de edad, Leonor de Borbón aún lucía una sonrisa sin alinear

“Los caninos no le erupcionaban porque los tenía incluidos en el paladar, de ahí que fuera ‘mellada’. Después de una pequeña intervención se los están traccionando con ayuda de gomas y brackets. A partir de ahora hay que tener paciencia y esperar para que erupcionen al 100%, parece que el izquierdo, que ya se intuye, lo hará antes”, explicó hace unos meses una joven odontóloga en la cuenta de instagram de ‘Letizia de princesa a reina’.

En las fotografías más recientes de la princesa Leonor se le puede observar luciendo una sonrisa libre de aparatos

Lo cierto es que ahora Leonor de Borbón, goza de una apariencia totalmente fresca y renovada, la cual potencia su natural belleza y hace que su presencia sea aún más elogiada en cada uno de los eventos a los que acude, ya sea en solitario o acompañada de su familia.