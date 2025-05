El hermano de Kate Middleton se sincera y revela la valiosa lección que aprendió de ella

James Middleton, el hermano menor de Kate Middleton, ha abierto su corazón para hablar sobre su familia, sus momentos más difíciles y una enseñanza muy poderosa que le dejó su hermana: la fuerza de la vulnerabilidad.

A sus 38 años, James se encuentra celebrando el lanzamiento en formato de bolsillo de su libro, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, una obra profundamente personal donde relata su experiencia con la depresión y el poder sanador de sus perros.

¿Qué dijo James Middleton sobre Kate Middleton?

Durante una entrevista reciente, el menor de los Middleton ha revelado el impacto que tuvo crecer junto a dos hermanas que, más allá de los títulos y la atención mediática, le enseñaron a ser emocionalmente honesto.

Kate Middleton siempre ha sido muy cercano a su hermano James Instagram / Getty Images

“Soy increíblemente afortunado de tener a Catherine y a Pippa no solo como hermanas, sino como amigas”, declaró para OK! Magazine y que recoge Mirror. También, dejó ver cómo Kate sembró en él la idea de que la sensibilidad no es sinónimo de debilidad. “Pero tener mujeres fuertes a mi alrededor que lideraron con compasión y honestidad definitivamente me ayudó a aprender que la vulnerabilidad no era debilidad, sino fortaleza”, confesó.

Crecidos en Berkshire en una familia unida, los Middleton fueron educados en un entorno donde la expresión emocional no solo era aceptada, sino alentada. Carole, su madre, y Michael, su padre, crearon un hogar lleno de risas, pero también de empatía.

“Siempre han sido emocionalmente abiertos, expresivos y en sintonía con la gente que les rodea, y creo que estar rodeado de ese tipo de inteligencia emocional se me pegó, aunque no me diera cuenta del todo en ese momento”, recalcó.

Sin embargo, lo que más resalta de su testimonio es la gratitud. James no oculta que hubo días en los que no veía salida, pero reconoce que el ejemplo de sus hermanas y su madre fue una brújula silenciosa que lo ayudó a encontrar su voz.

James Middleton lanzó su primer libro en 2024 IG: @jmidy

“Probablemente sentó las bases para que más adelante pudiera abrirme, ya fuera en terapia, escribiendo el libro o simplemente en conversaciones sinceras con la gente a la que quiero. Y por eso, estoy increíblemente agradecido”, apuntó.

Recordemos que la familia Middleton ha estado bajo el ojo público desde que Kate comenzó su relación con el príncipe William, pero James ha sabido mantener su propio camino, fundando su empresa de alimentos saludables para perros y luchando públicamente contra el estigma de los problemas de salud mental. En su libro, narra cómo su perro Ella lo acompañó en sus momentos más oscuros, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y estabilidad.

Por último, con estas palabras, James Middleton no solo rinde homenaje a la princesa de Gales y a su familia, sino que también ofrece a otros hombres una reflexión valiosa: hablar de lo que sentimos no nos hace menos fuertes, sino más humanos. Una lección que le debería, en gran parte, a su hermana Kate.