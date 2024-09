El hermano de Kate Middleton hizo fuertes revelaciones sobre cómo su familia llevó el proceso de su depresión

Fue el pasado mes de abril, cuando ya se sabía acerca del cáncer de la princesa de Gales, cuando su hermano, James Middleton, decidió anunciar el próximo lanzamiento de su primer libro, el cual llevará por título “Meet Ella: The dog who save my life”, título traducido al español como “Conoce a Ella: el perro que salvó mi vida”, el cual dedica sus páginas a una de sus mascotas, la cual ayudó al cuñado del príncipe William a superar fuertes períodos de depresión.

Este primer material bibliográfico firmado por el hermano de la princesa de Gales estará de venta en librerías esta semana y muchos expertos auguran que podría igualar el estatus de best seller que alcanzó “Spare”, el libro de memorias del príncipe Harry.

Esta semana estará en venta el primer libro de James Middleton @jmidy

Recientemente, para darle promoción a su nuevo proyecto como autor, James ya ha comenzado a hacer algunas declaraciones acerca de los fuertes pasajes que se podrán leer en el libro, revelando cómo fue para sus padres y sus hermanas el enfrentarse a un proceso de terapia familiar para apoyarlo en sus periodos de más profunda tristeza.

¿Cómo fue que Kate y Pippa Middleton enfrentaron la depresión de su hermano?

De acuerdo al reporte de la revista People, medio que ya ha podido echarle un vistazo a “Meet Ella: The dog who save my life”, James Middleton reveló en su escrito que las sesiones de terapia familiar fueron “más fáciles” para sus hermanas Kate y Pippa, mientras que para sus padres, Carole y Michael, este proceso fue mucho más desafiante.

James Middleton confieza que sus padres lo acompañaron a terapia Getty Images

El medio citado asegura que en el material bibliográfico James se atreve a compartir su visión de cómo sus padres y hermanas lo acompañaron en su proceso de sanación, dando cuenta de cómo Michael y Carole Middleton no dejaban de preguntarse “dónde se habían equivocado”.

James declaró a la revista Hello! que el hecho de que su familia que lo acompañara en la terapia era como “tener un traductor”.

Pippa y Kate Middleton también fueron un gran apoyo para James Getty Images

Según ha mencionado el mismo hermano de la princesa de Gales, este primer libro de sus memorias fue escrito en un momento en el que casi “tocó fondo” y tuvo pensamientos suicidas, pero lo detuvo la idea de lo que podría pasarle a Ella, su amada perra.

“A fines de 2017, James le dio permiso a su terapeuta para hablar con sus padres, Michael y Carole y sus hermanas Kate y Pippa, ‘desesperadamente preocupados’, sobre las dificultades que enfrentaba”, se asegura desde People.