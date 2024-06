La conmovedora foto que publicó el hermano de Kate Middleton en medio de la recuperación de la princesa

El pasado 22 de mayo se cumplieron dos meses desde la última vez que vimos aparecer en redes sociales a Kate Middleton, por medio de un video en el que confesó al mundo entero que padece cáncer y precisó que no retomará las actividades de su agenda hasta que recupere la salud. En medio de dicho anuncio y la actualidad, la vida del resto de miembros cercanos a la princesa de Gales ha tenido que seguir con normalidad.

Y, es James Middleton, cuñado del príncipe William, el personaje cercano a Kate del que más hemos tenido noticia en los últimos días, ya que el empresario y ahora escritor no ha dejado de compartir sus momentos más íntimos por medio de redes sociales.

James cuenta ya con casi 350 mil seguidores en Instagram, lo cual de cierta manera le otorga el título de influencer, de lo cual se ha aprovechado para sacar el mejor provecho a su imagen y a su vínculo con la Familia Real británica.

El hermano de Kate Middleton continúa activo en redes sociales mientras la princesa permanece de baja Especial

James Middleton, hermano de la princesa de Gales, se vuelve escritor

Fue el pasado mes de abril, cuando ya se sabía acerca de la enfermedad de Kate Middleton, cuando su hermano James decidió anunciar el próximo lanzamiento de su primer libro “Meet Ella: The dog who save my life”, título traducido al español como “Conoce a Ella: el perro que salvó mi vida”, el cual está dedicado a una de sus mascotas, la cual, según el mismo, lo ayudó a superar periodos de depresión.

Este primer material bibliográfico firmado por el hermano de la princesa de Gales estará de venta en librerías el próximo mes de septiembre y muchos expertos auguran que podría igualar el estatus de best seller que alcanzó “Spare”, el libro de memorias del príncipe Harry.

Pronto verá la luz el primer libro de James Middleton @jmidy

La tierna y conmovedora fotografía compartida por James Middleton en medio de la crisis del reino británico

Mientras todo parece desmoronarse detrás de las puertas del Palacio de Buckingham, parece ser que James Middleton se encuentra viviendo uno de los momentos más plenos de su vida, al lado de su esposa Alizee Thevenet y de su pequeño hijo Iñigo.

Además, según la última fotografía de James publicada en Instagram, su retrato familiar se completa con la adhesión al vínculo de sus dos perros.

En el conmovedor pie de la fotografía que Middleton compartió en medio de la recuperación de su hermana, se acota que ha sido su familia la primera en escuchar los párrafos de su libro.

Esta es la conmovedora fotografía que James Middleton publicó en Instagram para dar promoción a su nuevo libro @jmidy

“Ojalá momentos como este pudieran durar para siempre”, escribió.

Además, James agregó a la descripción:

“Este momento especial es gracias a Ella. Déjame explicarte; Alizée, Iñigo y todos los perros vinieron a escucharme hablar por primera vez sobre mi libro Conoce a Ella. Ella me presento a Alizée, unos años después nos casamos, otro año más o menos después llegó Iñigo. Ella e Iñigo nunca se conocieron, pero cada momento Ella está con nosotros. Así que si no fuera por ese momento... No hubiera sido capaz de capturar este momento”.