El hermano de Lady Di reveló detalles de su relación con una mujer 18 años menor que él: esto dijo

A principios de este año el IX conde Charles Spencer anunció con tristeza su divorcio de Karen Gordon, su tercera esposa, con quien llevaba 14 años casado. Más tarde, el pasado mes de octubre confirmó su relación con su compañera de trabajo, la arqueóloga Cat Jarman, con quien presenta el podcast “The Rabbit Hole Detectives”.

“Cat Jarman, que es mi pareja ahora, es una arqueóloga brillante”, declaró el tío de los príncipes William y Harry ante los presentadores del programa Good Morning Britain de ITV, Susanna Reid y Richard Madeley.

Ahora, a más de un mes de haber surgido tal declaración, el hermano de Lady Di volvió a hablar de su relación, la cual ha provocado polémica debido a que Jarman es 18 años menor que él.

Charles Spencer confirmó en un programa de televisión que ahora sale con Cat Jarman @catjarman

¿Cómo respondió Charles Spencer a las críticas sobre su relación con una mujer casi 20 años menor que él?

En una nueva entrevista con The Mail on Sunday, el tío de los príncipes William y Harry, de 60 años, rompió el silencio respecto a su historia de amor con la experta en vikingos.

“Soy demasiado mayor para corazones y flores, pero la mejor manera de describirlo es que con Cat puedo ser yo mismo”, dijo Charles, de manera conmovedora. “Ella sabe quién soy. Quién soy realmente. No tengo que fingir ser algo que no soy. Y ella saca lo mejor de mí", agregó.

Charles también afirmó que después de tres relaciones fallidas, su romance con Jarman resulta una nueva dinámica para él.

Cat Jarman es una reconocida arqueóloga de 42 años @catjarman

El hermano de Diana de Gales añadió: “La cuestión es que soy 18 años mayor que Cat, así que ni siquiera existía la posibilidad... Nunca he estado con una persona mucho más joven. Ni siquiera estaba pensando en el romance. Estaba al final de un matrimonio. Simplemente no era una posibilidad”.

Bajo la misma línea, el conde dijo: “Nunca he intentado venderle nada a Cat. Es muy astuta, muy madura emocionalmente. Con ella no pretendo ser nada que no soy. Ella sabe exactamente quién soy y quién no soy”, afirmando que “Es realmente agradable estar con alguien que tiene ganas de hacer cosas”.

“Tomemos como ejemplo el día de hoy. Podríamos haber venido a este festival y quedarnos en el hotel, pero esta mañana nos levantamos para ir a ver una laguna. Es realmente agradable encontrar a alguien dinámico e interesado”, sentenció el presentador durante la entrevista, sucedida en una visita al festival literario en Islandia, al cual acudió para promocionar su nuevo libro.