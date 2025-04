El nuevo revés contra Meghan Markle: un contundente señalamiento por supuesto plagio en uno de sus proyectos

En medio de las opiniones divididas que generó el estreno de Confessions of a Female Founder, podcast del que Meghan Markle es creadora y conductora, otra polémica se hizo presente. Se trata de los cuestionamientos sobre un aparente plagio cometido por la esposa del príncipe Harry en uno de sus proyectos anteriores, para así beneficiarse de una idea que aseguran, no le pertenecía.

¿Qué pasó con Meghan Markle? Las razones detrás de las acusaciones de plagio en su contra

En 2022, se confirmó la cancelación definitiva de “Pearl”, una serie animada en la que Meghan Markle figuraría como directora y creativa. Esta producción tenía enfoque feminista y constaba de una niña, que sería el personaje principal para el desarrollo de la trama.

Es precisamente de este formato que Mel Elliot, autora de contenido infantil, aseguró que la duquesa de Sussex tomó inspiración para presentar su idea, pero nunca le dio créditos por ello. Así lo declaró en una reciente charla para el Daily Mail, donde lamentó esta situación en la que su talento habría sido tomado por alguien más.

Una artista aseguró que Meghan Markle se inspiró en su idea para una serie de Netflix Instagram, Getty Archivo

“Meghan es una feminista que defiende a otras mujeres, así que me decepcionó. Me confundió ver lo similar que era la serie de Netflix ‘Pearl’, con mi propia idea, llamada ‘Pearl Power’, que además fue creada siete años antes”, apuntó la ilustradora, quien recalcó que trató de aclarar la situación mediante sus abogados, pero nunca obtuvo respuesta y, finalmente, la plataforma de streaming desechó el proyecto.

¿Cómo reaccionó Meghan Markle a las insinuaciones de que se robó un proyecto creativo?

Hasta el momento, Meghan Markle no ha emitido ningún tipo de declaración acerca del supuesto plagio que cometió en el pasado. No así, a través de su cuenta de Instagram subió un video con el que delató que no ha prestado demasiada atención a estas cuestiones.

Meghan Markle compartió un video en Instagram después de que las acusaciones de plagio salieran a la luz Instagram

En las imágenes se aprecia el cielo azul y los jardines coloridos desde el jardín de su residencia familiar, un paisaje que catalogó como “la mejor forma de despertar”, a propósito por la conmemoración del Día de la Tierra.