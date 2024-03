El padre de Letizia Ortiz sale de las sombras y genera polémica en redes, ¿qué dijo?

Una variable que comparte Doña Letizia con su discreto padre, Jesús Ortiz, es su amor por el periodismo, ya que ambos provienen de un linaje con especialidad en la comunicación en radio y televisión, siendo ambos descendientes de la famosa comunicadora Menchu Álvarez del Valle, lo cual, a su vez, demuestra que el temple se lleva en la sangre.

Sin embargo, a pesar de lo conocido que resulta el pasado del padre de la reina Letizia como periodista, poco se sabe en la actualidad acerca de sus rutinas, ya que se encuentra retirado de su profesión y pocas veces se le puede ver en los actos oficiales de la Corona española. Aunque, eso sí, constantemente muestra actividad en redes sociales, lo que en más de una ocasión le ha hecho ser objeto de polémicas.

Tal ha sido el caso de su última movida, en la que Ortiz se ha vuelto un foco de escándalo, después de que decidiera responder de manera contundente a una usuaria que entró a su perfil para criticar y poner en duda su calidad profesional y años de trayectoria como periodista.

Jesús Ortiz ha respondido a quienes lo atacan en redes Getty Images

Jesús Ortiz contesta directamente a quienes lo critican en X y genera polémica

Directamente desde su cuenta de X, antes Twitter, en la que Jesús Ortiz se describe como un profesional del periodismos que ha ejercido desde 1969, desarrollándose “en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa”, ha dado pie a una discusión empezada por una usuaria que criticó su tiempo de ejercicio profesional.

"¿50 años trabajando? En la partida de su hija Letizia figura usted como estudiante. En la partida de nacimiento de su hija Telma figura como vendedor. No salen 50 años de vida laboral. ¿Y cuándo se hizo usted periodista?”, preguntó una internauta al padre de la reina.

Cierto: además de colaborar en la radio desde los 18 años, era estudiante. Cierto: además de colaborar en radio y prensa, vendía lo que me pusieran delante. Ahora, cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 60-70. ¿Sería usted de «sus labores»? https://t.co/aE5BoWUUDK — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) March 10, 2024

Ante lo cual he contestó lo siguiente:

“Cierto: además de colaborar en la radio desde los 18 años, era estudiante. Cierto: además de colaborar en radio y prensa, vendía lo que me pusieran delante. Ahora, cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 60-70. ¿Sería usted de ‘sus labores’? Y, en la partida de nacimiento de sus hijos, ¿cómo la definen? Incluso ni daban opción entonces a que una madre definiese una profesión. Perdóneme, pero corta visión tiene usted de lo que era el pluriempleo en los años 70. Como para preocuparse de lo que dijera el DNI”.

Y, en la partida de nacimiento de sus hijos, ¿cómo la definen? Incluso ni daban opción entonces a que una madre definiese una profesión. Perdóneme, pero corta visión tiene usted de lo que era el pluriempleo en los años 70. Como para preocuparse de lo que dijera el DNI. https://t.co/RmvJhJrcSi — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) March 10, 2024

Dicha respuesta pareció a muchos usuarios un gesto demasiado confrontativo, aunque esto no impidió que el suegro de Felipe VI se esmerara en continuar con el diálogo digital.

“Bueno la carrera de periodista no la tienes, y 50 años cotizados tampoco si hiciste la mili cuenta como años cotizados, pero no me acuerdo si tú hiciste la mili porque como os quedasteis embarazados antes de casaros, que por eso os casasteis, así que puede que te libraras”, expuso nuevamente la “atacante” de Ortiz, a lo que él concluyó con una explicación enlistada.

Ayer, una autodenominada docente y madre de familia, 84 años, retomaba un tuit mío de hace tres años para tildarme de mentiroso. La contesté con buenas palabras haciéndola ver que lo que yo decía era cierto y su respuesta fue… ¡bloquearme! Algo se nos va de las manos por aquí. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) March 11, 2024

1) A finales de los 60 no había carrera de periodismo (solo Escuela U.).

2) Sí hice la mili (y trabajé al tiempo).

3) Tengo más años de trabajo (y experiencia) que cotizados.

4) Aprenda a restar: me casé el 02/10/71 y mi primera hija nació el 15/09/72. https://t.co/QGxNjFQ3d4 — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) March 12, 2024

“1) A finales de los 60 no había carrera de periodismo (solo Escuela U.). 2) Sí hice la mili (y trabajé al tiempo). 3) Tengo más años de trabajo (y experiencia) que cotizados. 4) Aprenda a restar: me casé el 02/10/71 y mi primera hija nació el 15/09/72", mensaje que deja en claro la convicción que tiene el padre de Letizia Ortiz por defender su trayectoria, un rasgo que tiene en común con su aguerrida hija.