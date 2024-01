La tétrica teoría del suicidio de Erika Ortiz y cómo se relaciona con el escándalo de infidelidad de la reina

El escándalo no abandona los rincones de Zarzuela, ya que en los últimos días se han generado decenas de especulaciones respecto a cuáles podrían ser los motivos que desembocarían en una crisis matrimonial entre el rey Felipe VI y Letizia Ortiz, cuyo nombre no ha dejado de estar en la mira después de que su ex cuñado Jaime del Burgo confesara que él y la reina fueron amantes entre 2010 y 2011.

Resulta que uno de los temas que más ha sonado últimamente en la prensa española y catalana ha sido la más reciente y polémica declaración hecha por Jaime Peñafiel, autor del libro “Letizia y yo”, material que inicialmente reveló el supuesto affaire de la reina y Del Burgo.

¿Qué dijo recientemente Jaime Peñafiel de Letizia Ortiz?

El periodista de 91 años Jaime Peñafiel ha dicho otra fuerte confesión sobre Letizia Ortiz

El biógrafo de la reina consorte de España, quien siempre se ha declarado completamente en contra de ella, declaró recientemente ante el canal de Youtube “La reunión secreta” que la reina, además de “infiel”, es “infértil” y que fue su hermana Erika Ortiz quien cedió sus óvulos para engendrar a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, teoría que igualmente se contradeciría con aquella que asegura que Letizia y Del Burgo tuvieron un hijo juntos.

Peñafiel asegura que sus fuentes le han dicho que la esposa de Felipe tenía problemas para quedarse embarazada y acudía a clínicas en Valencia para tratar sus problemas genéticos, por lo que Erika, finada en 2017, le cedió sus óvulos, razón por la que estaba muy conectada con sus sobrinas.

“Tanta pasión tenía Erika que Letizia le prohibió ir a Zarzuela y acercarse a esas niñas. Y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó. Eso me dicen mis fuentes”, declaró firme Peñafiel, periodista de 91 años que asevera estar cerca de quienes tienen información privilegiada de Letizia Ortiz.

¿Letizia Ortiz es infértil y a Felipe VI no le gustan las mujeres? Pilar Eyre responde

Pilar Eyre afirma que hay grupos catalanes detrás de los rumores que pretenden arruinar a Felipe VI y a Letizia Ortiz Getty Images

La experta en asuntos de la Casa Real de España Pilar Eyre fue entrevistada por el programa catalan “Tot es mou” para responder tres de los escándalos más fuertes que rodean actualmente a Zarzuela.

Del caso de la infertilidad de Letizia, Pilar ha dicho que propagar dichos rumores le parece muy “ruin” y que es la gente cercana al rey emérito Juan Carlos quien está moviendo los hilos para difundir información falsa.

Respecto al rumor que asegura que el rey Felipe es homosexual, Eyre responde: “Hace muchos años que escribo sobre la monarquía, los conozco y no hay ninguna duda de que a Felipe le gustan las señoras. Como cuando decían que la mujer de Pedro Sánchez era un hombre. No es que no sea grave o leve, es que es falso. Que felipe sea gay nunca se ha comprobado, le gustan las chicas y ningún amigo suyo sospecha de su homosexualidad. Rebeca Quintáns tendrá sus fuentes pero en este caso no estoy de acuerdo”.