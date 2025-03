El príncipe Harry está en la mira de la justicia de Estados Unidos por esta inesperada razón

Este martes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), hizo públicos los registros de inmigración del príncipe Harry, aunque no dieron a conocer datos clave de la petición de visado o la respuesta al consumo de sustancias ilegales.

Un tribunal ordenó la divulgación de los documentos migratorios tras una solicitud de libertad de información presentada por la Heritage Foundation, un grupo conservador estadounidense con sede en Washington DC.

La Heritage Foundation interpuso una demanda contra el DHS para obtener información relacionada con el proceso de aprobación del visado del duque de Sussex, luego de las revelaciones que hizo el royal en su libro ‘Spare: En la sombra’, en el que admite haber consumido diversas drogas.

En dicha solicitud se cuestiona cómo el príncipe Harry pudo emigrar a Estados Unidos tras las declaraciones de su libro publicado en 2023, ya que la fundación argumenta que “la ley estadounidense suele considerar a una persona inadmisible para su entrada” a los Estados Unidos si hay pruebas de que ha consumido drogas en el pasado.

Un documento judicial del pasado 13 de febrero señala que, según la Heritage Foundation, el duque de Sussex “probablemente violó numerosas leyes que deberían haberlo inhabilitado para la admisión”.

Además, el grupo señala que “si se le admitió sin una exención ni entrevista con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)” se le otorgó un “trato preferencial que socavaría la confianza pública en la aplicación de la justicia igualitaria ante la ley”.

¿La residencia del príncipe Harry en Estados Unidos peligra?

En el manual de políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se establece que “los solicitantes que sean declarados usuarios de drogas o adictos son inadmisibles”,. Sin embargo, quienes sean considerados como usuarios o adictos “pueden volver a solicitar un beneficio migratorio si su adicción o abuso de drogas está en remisión”.

En ‘Spare: En la sombra’, el hijo del rey Carlos III cuenta que consumió drogas como la cocaína, la marihuana y los hongos, cuando era adolescente.

La fundación alega que el príncipe Harry ocultó su consumo pasado de drogas, lo que debería haberlo descalificado para obtener una visa estadounidense. Los formularios de solicitud de visas preguntan específicamente sobre el uso actual y pasado de drogas.

El príncipe Harry vive actualmente en California, junto a Meghan Markle y sus dos hijos. (Getty Images)

Donald Trump aseguró que no piensa deportar al príncipe Harry

En diciembre pasado, Donald Trump le dio una entrevista a The New York Post, donde se refirió a los alegatos de la Heritage Foundation sobre el príncipe Harry, sin embargo, el presidente estadounidense señaló que no piensa deportar al royal: “No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Ella es terrible”.

“Creo que al pobre de Harry lo están manipulando”, el mandatario sobre la relación de los duques de Sussex.