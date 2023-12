¿El príncipe William le fue infiel a Kate Middleton y tiene una hija secreta? Esto es lo que se sabe

El príncipe William no ha dejado de estar envuelto en la polémica desde la semana pasada que el libro Endgame salió a la luz, ya que hace sorprendentes revelaciones que tienen que ver con él, aunque también ha revivido viejos rumores que apuntan a que le habría sido infiel a su esposa Kate Middleton.

La obra de Omid Scobie no describe literalmente que el heredero al trono británico haya cometido una infidelidad a su mujer, sin embargo, sí sugiere que habría hecho una “misión” para que la prensa no hiciera eco del tema, lo cual, sorpresivamente, tendría que ver con su hermano Harry.

¿William le fue infiel a Kate?

De acuerdo con el libro, Christian Jones, ex secretario de prensa de la Casa Real, le habría ofrecido al diario The Sun exclusivas sobre los duques de Sussex, como moneda de cambio, con tal de que no se hablara de la infidelidad de William cuando Kate estaba embarazada de Louis.

El equipo de prensa de William habría hecho todo lo posible por acallar los rumores de su infidelidad GETTY IMAGES

Así pues, este medio en su lugar, hablaría del príncipe Harry de manera repentina y, por el contrario, no publicaría en primera plana las fotos del príncipe de Gales con Rose Hanbury.

También el autor de esta obra relata que Jones estaba “desesperado por detener el rumor” y que dicha situación lo comenzaba a estresar. Aunque, finalmente, “Christian ayudó a que terminara”, según lo que recoge el libro de una fuente.

¿El príncipe William tiene una hija fuera del matrimonio?

Estas declaraciones también sacan a relucir el otro rumor que ha rondado al príncipe William desde que se comenzó a hablar de su infidelidad en 2019.

De acuerdo con la información obtenida de la prensa, el heredero al trono de Inglaterra tiene una hija secreta con Rose Hanbury, quien fuese su amiga de toda la vida y que también está casada.

La pequeña Lady Iris Marina tendría la misma edad de la princesa Charlotte

Además, los tabloides también acusan que la pequeña, de nombre Lady Iris Marina, tendría más o menos unos 7 años, la misma edad de la princesa Charlotte, la segunda hija de Kate y William.

Si bien el rumor de esta hija ilegítima rondó desde antes, hace unas semanas volvió a los titulares de la prensa debido a una fotografía que habría salido de la pequeña, y según algunos medios, tendría cierto parecido físico con el príncipe William.

Respecto al tema, evidentemente la Casa Real ni el próximo rey de Inglaterra se han pronunciado, sin embargo, en caso de ser verdad, Lady Iris no tendría derecho a formar parte de la línea de sucesión al trono, por ser ilegítima.