El príncipe William reveló sus favoritos de Navidad: desde su canción hasta su película ideal para la Nochebuena

A pesar de estar llamado a convertirse en rey, el príncipe William conserva la sencillez. Así lo demostró recientemente en un acto decembrino, en el cual confesó que, al igual que miles de personas en el mundo, él también es fanático de la Navidad y de los villancicos.

Fue durante la misma conversación, sucedida frente a pacientes jóvenes del Royal Marsden Hospital, el heredero confesó cuál es su canción navideña favorita, sorprendiendo a todos, ya que, contrario a la norma, el royal no prefiere a Mariah Carey, intérprete de la popular canción navideña “All I Want for Christmas Is You”.

El príncipe William admitió cuál es su villancico preferido (Getty Images)

De acuerdo al reporte publicado por el diario británico The Mirror, cuando el presentador Barry Alston le preguntó al príncipe de Gales cuál era su canción navideña favorita , él confesó: “Para esta charla en particular contigo, Barry, diré que ‘Feliz Navidad’ es mi canción navideña favorita porque es un poco diferente”.

El futuro rey añadió: “Podría decir Mariah Carey, a quien también adoro. Es una buena canción y, obviamente, hay muchas otras, pero creo que probablemente me quede con ‘Feliz Navidad’. Es un poco más alegre”.

¿Cuáles son las películas y juegos de mesa que el príncipe William prefiere para Navidad?

Durante la misma charla, el esposo de Kate Middleton también dejó al descubierto cuál es su película favorita para ver en Navidad, admitiendo que ama la comedia festiva “Elf”, protagonizada por Will Ferrell, James Caan y Zooey Deschanel.

Sobre la película, conocida en Latinoamérica como “El duende”, Su Alteza añadió: “Yo diría que probablemente Elf. Es muy divertida y la sigo viendo cada Navidad y todavía me hace reír”, admitió el royal al ser cuestionado sobre su filme confort para estas fechas.

“Elf” es la película navideña preferida del príncipe William

Respecto a las dinámicas que sigue en la Nochebuena junto con sus tres hijos, el príncipe admitió su gusto por los juegos de mesa, destacando el Monopoly y el Risk como juegos básicos del hogar, dejando en claro que en la casa de los Gales nunca falta la diversión durante las festividades.

El talento oculto del príncipe William al descubierto

Además de hacer esa curiosa serie de confesiones navideñas, el futuro rey de Inglaterra también confesó uno de sus talentos secretos más ocultos, admitiendo que tiene un magnífico talento para los idiomas.

“Se dice que el príncipe de Gales habla con fluidez francés, alemán, español e incluso suajili, idioma que aprendió de forma autodidacta durante sus años universitarios”, asegura The Mirror.