¿El príncipe William y Harry se reconciliarán pronto? Esto dicen los expertos

El pasado lunes 28 de octubre corrieron ríos de tinta en el Reino Unido después de que el príncipe William extendiera públicamente una “rama de olivo” a su hermano menor, el príncipe Harry, con quien se mantiene distante desde hace ya más de cuatro años.

“Mi madre me llevó al Pasaje, nos llevó a Harry y a mí allí... Nunca había estado en algo así antes y estaba un poco ansioso por saber qué esperar”, explicó el heredero al trono en uno de los adelantos de su nuevo documental ‘Príncipe William: Podemos acabar con el sinhogarismo’.

Asimismo, en las primeras imágenes del documental el mundo entero pudo observar cómo los hermanos se verán reunidos en la pantalla, a través de una viejas fotos de ambos niños se observan visitando un refugio para gente sin hogar, en 1993.

Fue a partir de tal hecho que un experto real salió a dar su opinión acerca de una futura reconciliación entre los hermanos, dejando en claro que es muy poco probable que pronto veamos a los hermanos reunidos de nuevo.

En los últimos meses los príncipes William y Harry han mostrado algunos gestos de acercamiento GETTY IMAGES

¿Por qué los príncipes William y Harry no se reconciliarán pronto?

De acuerdo con las declaraciones del experto real Phil Dampier dadas al diario The Sun que es complicado que los hijos de Carlos III se reconcilien a corto plazo, sin importar el posicionamiento que hubiera podido tener su madre ante su conflicto, en caso de estar viva.

Después de que el príncipe William mencionara al príncipe Harry de manera pública, el experto afirmó: “Algunos lo han visto como una rama de olivo hacia Harry, porque lo ha mencionado por primera vez en seis años en este documental. Yo no lo veo así. Creo que la brecha entre ellos sigue siendo tan grande como siempre, por desgracia”.

Según un experto real, la reconciliación entre los príncipes William y Harry sigue siendo improbable (Getty Images)

El experto añadió: “Es una señal bastante triste de que algo en lo que podrían haber trabajado juntos y algo que ambos experimentaron a una edad temprana, ya no lo están haciendo. William se ha quedado solo y Harry no se está uniendo a él, así que no lo veo como una rama de olivo”.

Dichas declaraciones se suman a los dichos de la corresponsal real Jennie Bond, quien hace unos días salió a asegurar ante la BBC, que Kate Middleton se ha rendido en su lucha por hacer que los hijos de Carlos III se reconcilien y que por lo tanto no vislumbra una pacificación entre ellos pronto.

Andersen aseguró: “Intentó hacer de pacificadora [Kate] durante un tiempo para acabar con la brecha entre los dos pero ya no puede estar todo el tiempo detrás. Al final su lealtad y su corazón pertenecen a tu marido, y no creo que Middleton ejerza ninguna presión sobre William para que le tienda un puente a Harry a menos que él decida que eso es lo que quiere. Y eso parece totalmente improbable en el futuro cercano”.