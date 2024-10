El príncipe William mencionó a su hermano Harry públicamente tras años de distanciamiento: esto dijo

El príncipe William volvió a estar en el centro de la noticia luego de que mencionara el nombre de su hermano Harry públicamente tras varios años de distanciamiento. Una situación que podría marcar que la relación entre los hijos de Carlos III no está del todo perdida.

Mientras que esta situación se da en medio de rumores en los que se asegura que el duque de Sussex estaría dispuesto a acercarse con la Familia Real Británica, Por lo que tal vez este gesto pudiera darnos una pista de que ello sí podría ser posible.

¿Por qué el príncipe William mencionó a su hermano Harry?

Fue en un avance del nuevo documental, titulado Prince William: We Can End Homelessness, en donde el heredero al trono británico mencionó a su hermano menor mientras recordaba una anécdota de su infancia. Lo cual llamó bastante la atención ya que muchos aseguran que esta es la primera vez en seis años que hace mención del pelirrojo royal.

El príncipe William no habría mencionado a su hermano Harry públicamente en seis años Getty Images

En esta anécdota que contó William se relata el día en el que su madre, la fallecida princesa Diana, lo llevó a él y su hermano a un refugio para personas sin hogar en Londres, con la finalidad de hacerles ver lo difícil que puede ser la vida para quienes no tienen las comodidades que ellos sí han tenido toda su vida.

“Mi madre me llevó al Pasaje, nos llevó a Harry y a mí allí… Debía tener unos 11 años, creo que probablemente en ese momento, tal vez 10. Nunca había estado en algo así antes, y estaba un poco ansioso por saber qué esperar”, señaló.

También, el esposo de Kate Middleton recordó cómo fue que la pasó aquella ocasión junto a las personas de dicho lugar y lo mucho que le sorprendió que pese a todo estaban contentas.

“Recuerdo que tuve algunas buenas conversaciones mientras jugaba al ajedrez y charlaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay otras personas que no tienen la misma vida que tú", indicó. “Recuerdo que en ese momento pensé: ‘Bueno, si todos no tienen un hogar, todos estarán muy tristes’. Pero era increíble lo feliz que era el ambiente”, puntualizó.

¿Cómo es la relación entre los príncipes Harry y William?

William y Harry eran inseparables durante sus años de juventud a pesar de sus diferencias de carácter. Sin embargo, el quiebre comenzó a notarse en los últimos años, especialmente con la entrada de Meghan Markle a la vida de Harry. Mientras que, en 2020, cuando los duques decidieron separarse de la corona británica, marcó un antes y un después en su relación.

El príncpe Harry y William no mantendrían comunicación alguna Getty Images

Para William, fue un duro golpe que generó una gran tensión que sigue actualmente ya que las declaraciones que ha hecho su hermano tanto en entrevistas como en el libro Spare han derivado que la relación entre ellos sea prácticamente inexistente.

Por ello es que ahora muchos se preguntan si habrá reconciliación en el futuro. Algunos allegados aseguran que el tiempo puede ser sanador, mientras otros sostienen que la grieta es ya demasiado grande para cerrarse. Aunque solo el tiempo dirá si estos príncipes lograrán encontrar el camino de vuelta el uno al otro.