La cronología completa del pleito entre el príncipe William y su hermano Harry: de ser inseparables al desprecio

Aunque en los últimos años la enemistad entre los príncipes William y Harry se ha acrecentado, en el pasado los hijos de Lady Di eran aquellos hermanos inseparables que siempre se apoyaban uno al otro. Por lo mismo es que nadie pensó que ambos pudieran llegar hasta este punto.

Por eso es que en esta ocasión haremos un recuento de los hechos y situaciones que llevaron a que el heredero al trono británico y su hermano menor se distanciaran por completo, pese a que la sangre los une. Aquí te contamos la cronología de esta pelea que parece no ceder en el corto plazo.

Así comenzó el pleito entre los príncipes William y Harry

Gracias al libro Spare, en el que el duque de Sussex escribió sus memorias, hemos podido conocer que esa rivalidad entre ambos hermanos comenzó desde mucho antes de la llegada de Meghan Markle a la vida de Harry en 2016, que fue cuando se conocieron.

La enemistad entre el príncipe Harry y su hermano William se ha acrecentado en los últimos años (Getty Images)

Según lo que cuenta el benjamín de Carlos III en su obra escrita, podemos decir que uno de los primeros signos de que algo andaba mal entre ellos se dio desde que el príncipe William estaba de novio con Kate Middleton.

En 2005 ambos le habrían sugerido al pelirrojo royal que se vistiera de nazi para una fiesta de disfraces. Lo cual detonó todo un escándalo ya que los paparazzis publicaron fotos del príncipe disfrazado, lo que ofendió a los británicos dado su historial de conflicto con la nación alemana. Pero en ese momento Harry acusa en su libro que William y Kate se deslindaron por completo de esa situación, lo que le generó una gran molestia.

Luego, en 2010, cuando los príncipes de Gales anunciaron su compromiso Harry se entero de ello por los periódicos. Algo que al duque le generó una gran sorpresa ya que su hermano William no le había comentado nada al respecto pese a que recién habían hecho un viaje juntos.

Actualmente la relación entre los príncipes William y Harry es prácticamente inexistente Getty Images

Sin embargo, parece ser que la llegada de Meghan Markle sería el factor clave para que la relación entre hermanos comenzara a desquebrajarse. Esto debido a que Harry contó en sus memorias que William no estaba de acuerdo en que contrajera matrimonio con la exactriz de Suits ya que le parecía demasiado pronto para ello.

Mientras que en 2019 se habría dado otro episodio en el que quedaba en evidencia su mala relación. Según lo que contó el duque en su libro, en ese año ambos tuvieron una fuerte pelea que llegó a las manos, y que dicho pleito habría sido porque su hermano mayor había insultado a Meghan.

"(William) dejó el vaso de agua, me llamó por otro nombre y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, me arrancó el cuello de la camisa y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, cortándome con los trozos”, recordó.

La rivalidad de los príncipes William y Harry habría comenzado mucho antes de la llegada de Meghan Markle a la Familia Real Británica Getty Images

No obstante, en 2020 que Harry y Meghan decidieron separarse de la corona británica para ser independientes fue algo que al hijo mayor de Lady le molestó bastante. Aunque la gota que derramó el vaso se dió al año siguiente, con la entrevista que los duques de Sussex dieron a Oprah Winfrey.

En aquella polémica entrevista de 2021, la pareja reveló que algunos miembros de los Windsor habrían hecho comentarios racistas cuando Meghan Markle estaba embarazada de su primer hijo, el príncipe Archie, ya que estaban preocupados por el color de piel que el pequeño tendría.

Estos comentarios habrían enfurecido a la Familia Real y, sobre todo, a William y Kate. Por lo que desde entonces, ambas parejas se han distanciado. Mientras que este alejamiento se hizo más evidente este año con los diagnósticos de cáncer de la princesa y del monarca británico. Así que es muy poco probable que ahora se diera una reconciliación entre los hijos de Lady Di.