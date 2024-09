Vuelve el peinado demure, el más sofisticado de las divas de los 50: cómo realizarlo en 3 sencillos pasos

El peinado demure ha regresado del pasado para recordarnos que la elegancia no pasa de moda , y así como las divas de la década de los 50 no dudaban en usarlo para ocasiones en donde quería destacar, tú también puedes integrarlo a tus mejores looks.

En los años 50, el peinado demure se convirtió en una tendencia popular entre varias celebridades como Audrey Hepburn o Grace Kelly, que reflejaban una apariencia elegante y recatada. Este estilo se caracterizaba por ondas suaves y bien definidas, con el cabello generalmente recogido o peinado hacia atrás, y a veces acompañado de flequillo corto.

Qué es peinado demure y cómo se realiza

El peinado demure se refiere a un estilo de cabello que es elegante , refinado y discreto. La palabra “demure” proviene del inglés y significa “modesto” o “reservado”, lo que describe el carácter del peinado. Estos son los 3 pasos para lograrlo:

Prepara el pelo

Lava y seca el cabello. Si deseas un acabado más pulido, utiliza una plancha para alisar el pelo ligeramente , eliminando el frizz y dejando una textura suave.

Aplica un spray protector de calor y un producto fijador suave, como mousse o crema para peinar, para que el peinado tenga más duración.

Crea ondas suaves

Con una plancha o tenaza, crea ondas ligeras en las secciones superiores del cabello . Deben ser ondas sueltas y definidas, no rizos marcados.

Peina las ondas con los dedos o un peine de cerdas anchas para que se vean más naturales y menos rígidas, aportando esa elegancia discreta característica del estilo demure.

Recoge el cabello o fíjalo