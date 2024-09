Hazte tú misma estos 3 masajes en el cuero cabelludo para tener una melena XL y ultra fuerte

El cuero cabelludo es la base no sólo de tu pelo , sino de su belleza, es por eso que es tan importante cuidarlo como se merece. A continuación te vamos a contar respecto a 3 masajes que puedes hacerte para tener una melena XL y ultra fuerte. Toma nota.

El masaje en el cuero cabelludo no solo es una técnica relajante, sino que también tiene beneficios para la salud capilar y el bienestar general. Diferentes estudios científicos han demostrado que este tipo de masaje puede mejorar el crecimiento del cabello, reducir el estrés y estimular la circulación sanguínea.

Masaje con aceites esenciales

El uso de aceites esenciales como el de romero o lavanda puede potenciar los efectos del masaje. Aplica unas gotitass de aceite esencial mezcladas con aceite portador (como el de coco o jojoba) y masajea suavemente el cuero cabelludo durante 5 minutos, puedes hacerlo en la ducha y luego lavar como de costumbre. Este masaje promueve el crecimiento del pelo e hidrata el cuero cabelludo.

Masaje capilar con aceites esenciales Getty Images

Masaje con movimientos circulares

Un masaje básico con movimientos circulares es ideal para mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que estimula los folículos pilosos. Según un estudio publicado en ePlasty, los masajes frecuentes en el cuero cabelludo pueden aumentar el grosor del cabello al mejorar la circulación y aportar más nutrientes a los folículos. Para hacerlo, usa la yema de los dedos y presiona suavemente mientras realizas movimientos circulares por toda la cabeza durante 5-10 minutos al día.

Masaje de presión en puntos específicos

Este tipo de masaje, también conocido como digitopresión, implica aplicar presión en puntos específicos del cuero cabelludo que corresponden a áreas energéticas. Un estudio publicado en The Journal of Alternative and Complementary Medicine sugiere que la digitopresión puede reducir el estrés y mejorar el equilibrio energético. Aplica presión con las yemas de los dedos en puntos clave, como la base del cráneo y las sienes, durante 5 segundos y luego suelta.

¿Cuántas veces se debe masajear el cuero cabelludo?

Los expertos en cuidado capilar recomiendan realizar masajes de 4 a 5 minutos, entre 3 y 4 veces por semana para tener resultados visibles.