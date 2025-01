El radical cambio de imagen de Amalia de Holanda: revelan quién es la experta detrás de su nuevo estilo

Fue en febrero de 2023 cuando la princesa Amalia de Holanda fue objeto de crueles ataques corporales en las redes sociales debido a su físico. Al respecto, su padre, el rey Guillermo Alejandro, declaró ante el podcast Through the eyes of the King: “No son ciegas ni sordas [sus hijas], ven todo en las redes sociales, leen todo, escuchan todo. No les cortamos el acceso a nada. Y hablan de ello”.

Y, al parecer, el darse cuenta de cómo su imagen era criticada en redes sociales llevó a la princesa heredera a recurrir a un asesoramiento de imagen y a adoptar mejores hábitos, por lo que, con el paso de los meses, su físico y proyección pública se vieron completamente transformada. En parte, toda esa transformación no hubiera sido posible sin la intervención de la experta Lizzy Cachel Teubel.

Amalia de Holanda ha bajado de peso y ha transformado poco a poco su estilo Getty Images

Ahora, la joven luce mucho más segura de sí misma, con outfits mucho más atrevidos, que dejan ver su notable pérdida de peso y la evolución de su estilo. “Donde antes Amalia se escondía detrás de un blazer, ahora vimos una versión completamente diferente”, es una idea que constantemente se repite ahora entre los medios europeos, entre ellos el Daily Mail, diario que ha elogiado la disciplina y cambio de la futura reina de Holanda.

¿Quién es Lizzy Cachel Teubel, la mujer detrás del nuevo estilo de Amalia de Holanda?

Lizzy Cachel Teubel se define así misma en su perfil de Linkedin como “estilista de moda y celebridades”. Asimismo, la experta explica que desde sus inicios ha trabajado junto con Fred van Leer.

Lizzy Cachel Teubel fue la encargada de estilizar la imagen de Amalia de Holanda @lizcachel

Desde 2018, Lizzy se ha concentrado en una cartera específica de clientes, como parte de su emprendimiento Liz Cachel Styling. “Mi negocio principal es el estilismo de celebridades y moda, pero también puedes contratarme para que haga compras personales o para darle un toque de desintoxicación a tu guardarropa”, escribe la experta en su currículum.

Amalia de Holanda, una royal víctima de acoso en línea

Catalina Amalia era constante objeto de “body shaming”. En alguna ocasión, alguien escribió en X: “Las personas que avergüenzan a la princesa Amalia de los Países Bajos por su cuerpo son las mismas que avergüenzan a la princesa Catalina porque es demasiado delgada y no tiene curvas”, un comentario que pronto se viralizó, juntando a varios seguidores reales que salieron en defensa de la royal.

Amalia de Holanda ahora cuenta con asesoramiento profesional en materia de estilo Getty Images

“Esa es la realidad en las redes sociales, la gente odia que estés feliz contigo mismo y que alguien te ame por como eres”, dijo un internauta. Otro añadió: “¡Creo que es absolutamente hermosa!”

Incluso los medios calificaban a la heredera como una persona “de talla grande”, defendido su figura de “mujer real”. Lo cual también generó muchas críticas. “Están hablando del cuerpo de un menor, adolescente y en crecimiento”, reclamaban los testigos de la publicaciones que juzgaban a la royal.