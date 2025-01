Quién es Larissa Windisch-Graetz, la hija de la archiduquesa de Austria: de su origen hasta sus pasatiempos

Larissa Windisch-Graetz es uno de los nombres que cada vez resuena más en la industria de la moda, debido a su gran influencia en el mundo del diseño y el modelaje. La aristócrata adminiostra la propia marca de bolsos de su madre y también ha desfilado en pasarelas organizadas por relevantes figuras, como Rosa Clará.

La aristócrata es la menor de los tres hijos del matrimonio formado por Sofía de Habsburgo y el príncipe Mariano Hugo, actual jefe de la Casa Windisch-Graetz, familia principesca del Imperio austríaco. Su padre nació en Trieste y es hijo de Maximiliano de Windisch-Graetz y de Maria Luisa Serra di Gerace.

De acuerdo con la revista Vanity Fair, Larissa estudió en Roma en la New School, un colegio británico. Posteriormente la joven de 27 años estudió Diseño de Moda en la prestigiosa Escuela Marangoni, donde adquirió las habilidades que la han llevado a ser una de las diseñadoras predilectas de importantes figuras de la industria.

Larissa Windisch-Graetz es modelo y diseñadora de modas @sophiehabsburg_private

¿Cuáles son los pasatiempos de Larissa Windisch-Graet?

De acuerdo con el medio citado, la hija de la archiduquesa de Austria es una aficionada de los idiomas, por lo cual habla tres a la perfección: italiano, alemán e inglés.

También se menciona que, al igual que otras royals (como la princesa Ana de Inglaterra), Larissa es aficionada a la equitación, pasión que incluso la llevó a sufrir un accidente en el cual se rompió el brazo.

Respecto a su pasión por la moda, VF asegura que fue algo que la joven heredó de su madre, quien en 2010 fundó la firma HS Design Sophie Habsburgo. ”Larissa se ha implicado de lleno en el negocio de su madre y la ayuda con la comunicación y las redes sociales, pero también con una visión creativa más juvenil y atrevida”, acota el medio.

Larissa debutó como modelo en 2014, cuando tan solo tenía 17 años de edad. “Estoy un poco nerviosa. Nunca he hecho esto antes, sólo unas fotos para una revista”, dijo en aquella ocasión ante el diario ABC.

Los logros de Larissa Windisch-Graetz suelen ser compartidos por su madre en redes sociales @sophiehabsburg_private

“Quiero ser como mi madre. Ella diseña bolsos y complementos y me encanta todo lo que hace. Para mi la familia es lo más importante y son el ejemplo que quiero seguir. Tanto mi madre como mi padre y hermano son prioritarios en todo”, agregó la joven en la citada entrevista.

Asimismo, en su debut declaró que aunque su vida pudiera parecer realmente extravagante, la realidad es que ella solía vivir una rutina “de lo más normal”.

“Salgo con mis compañeros de clase y no me muevo en círculos elitistas. Lógicamente me gusta leer historias de mis antepasados y saber lo que han hecho pero soy una mujer sencilla que no me interesa la jet set”, sentenció Larissa.