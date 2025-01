Quién es Lady Sarah Keswick, la confidente de Camilla Parker que pasó sus vacaciones en Balmoral

Recientemente se reportó que el rey Carlos III y Camilla Parker fueron vistos cerca del castillo de Balmoral acompañados por Lady Sarah Keswick, una de las más grandes confidentes de la reina. Se dice también que la amiga de Su Majestad compartió con ella parte de sus vacaciones en Escocia.

De acuerdo con la revista Tatler, el pasado 12 de enero Lady Sarah Keswick arribó al servicio dominical en la iglesia de Crathie en un Range Rover verde junto con la pareja real, que asistía al servicio anual en su preciada iglesia.

Durante su aparición junto a los reyes, Lady Sarah lució muy arreglada, a pesar de que la tarde estuvo bañada por una lluvia helada, precisa el medio citado. La mujer “combinó su abrigo negro y su bufanda roja con una boina, se sentó junto al rey Carlos en la parte trasera del coche, mientras que la reina Camilla se sentó en el asiento delantero, junto al conductor”, se narra en el reporte.

¿Quién es Lady Sarah Keswick, una de las mejores amigas de Camilla Parker?

Lady Sarah Keswick, es la viuda del fallecido presidente del Arsenal y magnate bancario Sir John “Chips” Keswick, quien falleció el 17 de abril de 2024 a los 84 años de edad.

Lady Sarah Keswick ha sido vista junto a los reyes de Inglaterra en varias ocasiones

Keswick se casó con Lady Sarah Ramsay en 1966. Ambos tuvieron tres hijos.

La amiga de la reina es también una de los cinco hijos que tuvo el decimosexto conde de Dalhousie con Margaret Stirling.

A Sarah se le ha visto junto con la reina Camilla en varias ocasiones importantes, como el Royal Ascot 2023. Las amigas también fueron captadas juntas en varios de los homenajes que se rindieron en el primer aniversario luctuoso de la reina Isabel II.

Lady Sarah Keswick es una de las acompañantes oficiales de la reina Camilla Getty Images

De acuerdo con Tatler, Lady Sarah Keswick y Camilla fueron vistas por primera vez juntas en la fiesta del 50 cumpleaños de Sarah, celebrada en el Ritz en 1995, poco después de que Camilla se divorciara de Andrew Parker Bowles.

La misma fuente señala que la reina Camilla también era especialmente cercana al difunto Chips Keswick, ya que “ambos eran copropietarios de And Reach For The Moon, un caballo criado por la propia reina Isabel”.

Camilla Parker y el rey Carlos también fueron vistos junto a Lady Sarah Keswick en el funeral de Chips, llevado a cabo el 30 de mayo pasado, una ceremonia emotiva en la iglesia de San Pablo, en Knightsbridge.