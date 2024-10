El rey Carlos III viajó a Australia con su equipo médico personal para garantizar su salud

Este viernes 18 de octubre el rey Carlos III dio inició a su gira por Australia y Samoa, el cual se da en medio de su diagnóstico de cáncer que afronta desde hace meses. Por la cual habría tomado una serie de medidas para garantizar su salud, como llevar a su equipo médico personal.

A sus 75 años, la salud del monarca es un tema delicado y más ahora que decidió pausar su tratamiento oncológico durante el lapso de su viaje en la nación australiana. El cual retomará cuando regrese al Reino Unido y algo que, incluso, los doctores del monarca habrían avalado.

Carlos III llevó suministro de su tipo de sangre y dos médicos

Según información revelada por The Mirror, el rey Carlos llevó dos médicos y suministro de su tipo de sangre ahora que viajó a Australia. Mientras que The Times sugiere que será “vigilado de cerca durante la visita” y que, además, el jefe de la casa médica real, Michael Dixon no acompañó al jefe de la corona británica en esta gira.

Carlos III habría llevado a dos médicos y suministro de sangre en su viaje por Australia Facebook The Royal Family

No obstante, este tipo de medidas en realidad forman parte del protocolo que la realeza lleva a cabo en todos los viajes de Estado, sobre todo cuando estos incluyen visitas a países lejanos o climas distintos, como lo es en este caso.

De hechos, estas precauciones médicas también se llevaron a cabo en su momento en los viajes de la difunta reina Isabel. En su caso, se contaba con suministro de su tipo de sangre por si llegara a necesitarse una transfusión.

La visita de Carlos III a Australia y Samoa

Por otro lado, los reyes Carlos y Camilla fueron recibidos por el Primer Ministro, Anthony Albanese, y recibieron un homenaje especial ya que la icónica Ópera de Sídney se iluminó con su imagen. No obstante, esta gira llega en un momento en que Australia ha intensificado su debate sobre su futuro como monarquía constitucional

La Ópera de Sídney se iluminó para darle la bienvenida a Carlos III y a la reina Camilla The Royal Family

Aunque el jefe de la corona inglesa también ha mostrado su disposición a adaptarse a los deseos de las antiguas colonias británicas, su presencia en el país es clave para reforzar los lazos diplomáticos.

En tanto que durante su estancia en Australia, se esperan reuniones con autoridades locales, así como visitas a lugares de interés cultural y medioambiental. Por lo que las precauciones médicas también están relacionadas con el esfuerzo que representa cumplir con una agenda tan exigente.