El sorprendente anuncio de la prensa europea sobre Amalia de Holanda que involucra a Felipe VI y Letizia Ortiz

Faltan pocos días para que los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, se dirijan hacia las tierras de sus homólogos Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, quienes los recibirán con bombo y platillo el próximo 17 de abril en una visita de Estado, que durará tan sólo dos días.

Después de más de diez años de no verlas juntas, el mundo podrá ser testigo de la reunión de Letizia y Máxima, la cual, si bien resulta una gran noticia, podría verse opacada por la presencia de una invitada muy especial en su encuentro.

La invitada sorpresa de la noche para la noche de gala que se celebrará en el Palacio Real de Ámsterdam se trata de Amalia de Holanda, la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, quien, al igual que la primogénita de Felipe de Borbón, algún día se convertirá en reina.

En pocos días veremos a Amalia de Holanda portando una tiara familiar durante la cena de Gala con los reyes de España @koninklijkhuis

Amalia de Holanda asistirá a su primera cena de gala

Con 20 años de edad, la princesa heredera Amalia de Orange asistirá a su primer banquete de Estado, lo cual representa uno de los eventos más importantes de su carrera institucional, el cual estará potenciado a nivel histórico gracias a que su presencia se verá iluminada por una de las tiaras históricas de su familia.

Esto, a su vez no solo representa, un gran paso para la futura reina de Holanda, sino también una ventaja sobre la princesa Leonor de Borbón, a quien aún no hemos podido ver luciendo tiara en ningún evento oficial, ya que, como cabe recordar, la asturiana fue la gran ausente en los cumpleaños número 18 del príncipe heredero Christian de Dinamarca y de otra de sus homólogas, Ingrid Alexandra de Noruega, quien el pasado 21 de enero cumplió 20 años de edad.

Amalia de Holanda ahora llevará una ventaja sobre la princesa Leonor en su formación como heredera

¿Qué itinerario podrían seguir los reyes de España durante su visita de Estado a Holanda?

Aunque aún no se revela la agenda oficial que seguirán los reyes de España a su llegada a Holanda, la prensa europea ya ha lanzado algunas de sus hipótesis, las cuales contemplan el recibimiento oficial por parte de los monarcas holandeses a sus homólogos visitantes en el aeropuerto, una ceremonia oficial de bienvenida en la plaza Dam de Ámsterdam y finalmente una cena de gala durante el primer día de estancia.

Se espera que la reina Letizia Ortiz acuda a su visita de Estado en Holanda portando la tiara de Flor de Lis Casa Real de España

Igualmente, aunque no se han dado detalles sobre los looks que Letizia empacará en su maleta, se tiene expectativas de que esposa de Felipe acuda a tierras holandesas con la Tiara de Flor de Lis, la cual también la acompañó en su última visita de Estado a Dinamarca, donde tuvo un duelo de looks con la princesa heredera Mary Donaldson, el cual, seguramente resulta la antesala del que se suscitará entre ella y Máxima.