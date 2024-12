El tajante gesto con el que Carlos III despreció a Kate Middleton en su reciente aparición pública

La última aparición de Carlos III y Kate Middleton ha dado mucho de qué hablar, pero no por los motivos esperados Fue durante la ceremonia de bienvenida el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, en donde el monarca británico protagonizó un momento que muchos interpretaron como un desplante hacia la princesa de Gales.

La escena, captada por las cámaras, no ha pasado desapercibida para los observadores más atentos, quienes cuestionan si detrás de este gesto existe alguna tensión en la Familia Real Británica. Sin embargo, el público presente en el acto no se dio cuenta de este tajante gesto.

El hecho ocurrió mientras el rey conversaba con el emir y su esposa en lo que parecía ser un intercambio diplomático. En ese momento, Kate trató de acercarse sutilmente a Carlos e incluso le hizo una reverencia, sin embargo el monarca respondió al gesto. La incomodidad fue palpable, aunque la royal de 42 años mantuvo su habitual sonrisa y compostura, demostrando su capacidad para manejar situaciones difíciles bajo el escrutinio público.

Kate Middleton fue ignorada por Carlos III en un momento de la ceremonia de bienvenida al Emir de Qatar IG: @theroyalfamily

Por otro lado, el príncipe William, atento al momento, intentó suavizar la situación al interactuar más cercanamente con su esposa. Sin embargo, el gesto de Carlos III contrasta con el resto de la reunión, donde mantuvo una actitud cordial hacia los otros invitados. Este tipo de acciones, aunque sutiles, generan un sinfín de especulaciones sobre las dinámicas internas de la familia real, especialmente cuando involucran a dos figuras tan relevantes como el rey y la futura reina consorte.

Después de este incómodo momento, el evento surgió de manera normal y no se dieron mayores contratiempos. Sin embargo, ha sido inevitable que los medios internacionales hayan interpretado esta acción como un desaire público hacia Kate.

Kate Middleton reaparece en la recepción al emir de Catar

Kate Middleton deslumbró con su look en su reciente aparición pública Especial

Por otro lado, la reaparición de la princesa de Gales en la bienvenida el emir de Qatar también ha acaparado las miradas de muchos ya que es el primer acto oficial de alto rango en el que participa tras haber culminado su tratamiento contra el cáncer en septiembre pasado.

También, su look para esta cita de reelevancia internacional fue algo que llamó bastante la atención. Para la ocasión, Kate Middleton llevaba puesto un sofisticado abrigo largo de colores burdeos, tocado y botas over the knee, así como unas emplemáticas joyas de diamantes y perlas que pertenecieron a la difunta reina Isabel.