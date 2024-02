El talento de la Margarita de Dinamarca es reconocido con un premio que no tiene que ver con la realeza

El segundo reinado más largo en Dinamarca y la última soberana europea en la historia de la monarquía moderna, Margarita II tiene una destacada trayectoria en la realeza, pero también acumula logros en el campo de las artes, la ilustración y el diseño aplicado.

Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid nació en 1940. Desde muy joven se preparó para asumir el papel de reina y estudió: arqueología prehistórica, en el Girton College de Cambridge; ciencias políticas, en la Universidad de Aarhus, y economía, en London School of Economics.

Además, la reina regente habla danés, inglés, francés, sueco y alemán. Pero, para poder expresarse completamente, también le gusta bailar, pintar y diseñar. Una artista en todos los sentidos.

El talento de Margarita II recibe un premio

A través de las redes sociales oficiales de la casa danesa se comunicó: “Anoche, su Majestad la Reina Margarita recibió el Premio Robert como Diseñadora de Vestuario del Año. El premio fue otorgado por el trabajo artístico de la reina Margarita en la película: Ehrengard - El arte de la seducción”.

No es tan conocido como el Oscar estadounidense, el BAFTA británico o el Goya español, pero se trata de un importante reconocimiento. Robert es el nombre del premio a lo mejor de la industria del cine y la televisión danesa.

La Reina Margarita ganó el Premio Robert como Diseñadora de Vestuario del Año, aunque no pudo ir a recibirlo. @detdanskekongehus

¿Por qué fue premiada Margarita? Porque su trabajo para crear el vestuario y la escenografía de la película danesa Ehrengard - El arte de la seducción. La reina regente de Dinamarca domina el lenguaje de la moda y en esta ocasión logró transmitir con el vestuario el carácter de los personajes.

La cinta fue dirigida por Billie August, uno de los cineastas más aclamados del país escandinavo, y está basada en una novela de Karen Blixen, una de las autoras danesas más reconocidas internacionalmente. Si a esa mancuerna se suma el talento de Margarita, ¡éxito garantizado!

La trama se centra en “un experto en amor, que termina involucrado en un escándalo —y en un romance inesperado— cuando lo designan para enseñarle estrategias de seducción al tímido hijo de la gran duquesa”, de acuerdo a la reseña de Netflix.

Margarita II de Dinamarca trabajó en los bocetos del vestuario y la escenografía de la cinta Ehrengard: El arte de la seducción Cortesía

Desafortunadamente, el estado de salud de Margarita no le permitió acudir a la ceremonia. Pero no perdió la oportunidad de agradecer el galardón: “Estoy profundamente agradecida, conmovida y orgullosa por el reconocimiento que representa el premio Robert”

A través de las redes de la casa danesa, Margarita transmitió su sentir: “Recibir un premio que otorga la propia industria me hace especialmente feliz, y ha sido una gran alegría y placer poder contribuir a la expresión de la película. Me gustaría agradecer a todo el equipo detrás de la película, pero especialmente a todos aquellos que han hecho realidad mis ideas, bocetos y dibujos, entre ellos a las personas con talento que han cosido y trabajado con los numerosos vestuarios”.

Durante la ceremonia, a la que la royal de 83 años no pudo asistir, la directora de la película comentó: “Me aseguraré de que la reina Margarita reciba (el premio) lo antes posible. Lamentablemente, la familia real no pudo estar representada hoy. Me gustaría agradecer a la reina Margarita y a la casa real por una colaboración sólida e inspiradora. Para aquellos que no lo saben, la reina Margarita ha sido una importante socia de colaboración del director Bille August. Desde el desarrollo del guión, el casting, todas las localizaciones, el decoupage y el precioso vestuario”.

Margarita y su pasión por la pintura, el diseño y la moda

La sensibilidad por las artes nunca fue impedimento para que la reina cumpliera con sus deberes oficiales como Jefa del Estado, fue así que la reina se hizo un nombre como artista en distintas disciplinas, desde ilustraciones, pinturas y bordados, hasta vestuarios y escenografías, como las que realizó para el Ballet Real Danés y el Teatro Real Danés en numerosas ocasiones.

La reina Margarita II tiene más de un talento oculto Archivo

Desde su vestuario, pasando por sus más exuberantes tiaras, hasta su excéntrico sarcófago, la presencia de la reina Margarita siempre se ha vinculado a un sofisticado estilo. Un tema de interés en una nación con una de las monarquías más antiguas del mundo.

Mientras Federico X da sus primeros pasos como rey de Dinamarca, el talento de la reina Magarita II se mantiene floreciendo más allá de la realeza, rindiendo frutos en el campo de las artes y la prueba es el premio que acaba de recibir.