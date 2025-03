El tremendo accidente de la sobrina de Letizia Ortiz y Felipe VI que casi le desfigura la cara: VIDEO

Victoria Federica de Marichalar sorprendió al realizar un sorprendente reto con fuego durante un programa de televisión en el que, sin duda, demostró su valentía.

La sobrina del rey Felipe VI de España, quinta en la línea de sucesión al trono, está participando en el programa español llamado ‘El Desafío’, donde pidió enfrentarse a un reto en el que debía completar un circuito mientras estaba envuelta en llamas, y aunque ha ido con toda la protección y fue supervisada por expertos, dejó al público boquiabierto.

“Sabía que no me iba a pasar nada y me apetecía probar una cosa que sabía que no podría hacer nunca si no era aquí”, dijo la influencer en una rueda de prensa.

El peligroso momento de Victoria Federica con el fuego

Antes de cumplir el reto en el programa, Victoria Federica tuvo que ensayar con el equipo de expertos, y a través de su cuenta en Instagram, la joven mostró un clip en el que, en medio de su práctica, las llamas alcanzaron por un momento su rostro, alojándose dentro del gorro de la hoodie especial que llevaba puesta. Afortunadamente, la persona que iba cuidando de ella, rápidamente extinguió el fuego.

Antes de que le prendieran fuego, la socialité aceptó que estaba asustada por el reto, y después de que apagaron las llamas con un disparo de extintor directamente en la cara, su susto fue aún mayor.

“Esto huele muy mal”, dijo Victoria Federica en el ensayo. “Va a ser muy complicado porque tienes que realizar la prueba mientras estás rodeada de fuego. Estás pendiente de lo que tienes que hacer y no quemarte”.

Este reto ya lo han hecho otros concursantes en dicho programa, pero ella es la primera mujer en realizarlo. Además, los otros participantes requirieron de atención médica al terminar el reto.

Mira el video donde el fuego llega al rostro de Victoria Federica:

Victoria Federica en llamas

¿Victoria Federica completó su prueba de fuego?

El conductor del programa le preguntó a Padro, el instructor de la prueba, si Victoria Federica estaba preparada para el reto, a lo que él respondió: “Está intranquila, ahora tiene esa sonrisa nerviosa, pero me ha dicho antes que, igual, no lo consigue. Estuvimos en los entrenamientos, tal y como ella pidió”.

“Al principio era todo muy bonito, hasta que vio la realidad de llevar el fuego sobre uno mismo”, añadió.

Victoria de Marichalar se juega la vida por conseguir ser la primera finalista #ElDesafío pic.twitter.com/gIZk1inyaT — El Desafío (@eldesafioA3) March 14, 2025

Además de ir envuelta en llamas, la prima de la princesa Leonor tuvo que abrir unas puertas, hacer ejercicios de equilibrio y aguantar la respiración en algunos momentos, pero a pesar de la dificultad, logró superar la prueba.

“He tragado un montón de humo. Me cuesta respirar, pero estoy muy bien. Estoy contenta. Tenía mucha ansiedad en los ensayos. Es la segunda vez que lo he hecho, siento que lo he logrado”, declaró.

“Me agobiaba mucho. Gracias a los ánimos del equipo. Por ellos, he podido lograrlo”, añadió entre los aplausos de la audiencia.