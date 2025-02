Victoria Federica revela detalles de su hermano, Felipe Juan Froilán, tras la polémica de que vive de Juan Carlos I

Victoria Federica ha decidido romper su habitual discreción para hablar abiertamente sobre su hermano, Felipe Juan Froilán de Marichalar, en una reciente entrevista. Durante su participación en el pódcast de Nude Project, la hija de la infanta Elena abordó las percepciones públicas y las polémicas que han rodeado a su hermano, ofreciendo una perspectiva más íntima y personal.

Froilán de Marichalar ha sido objeto de numerosos titulares a lo largo de los años, muchos de los cuales lo han etiquetado como un joven rebelde debido a incidentes en discotecas y escándalos. Sin embargo, su hermana ha querido desmentir estas percepciones.

¿Qué dijo Victoria Federica de su hermano Froilán?

“Eso es lo que dicen, pero no es nada liante. Es una persona supernormal, un tío diez que, si le conoces…", afirmó. “Es como me pasa a mí, la gente lee cosas en sitios que no son verdad y se construye la imagen de liante, pero te juro que no es nada así”, subrayó.

Aunque esta no es la primera vez que la también influencer se sincera sobre su relación con Froilán. En una conversación del año pasado con Vicky Martín Berrocal, Victoria Federica se deshizo en halagos hacia su hermano, describiéndolo como su “mejor amigo” y una “persona vitamina”. “Me siento protegida con él, me alegra el día”, confesó.

Estas declaraciones, por su parte, no solo reflejan la fuerte conexión y apoyo que existe entre ambos los hermanos Marichalar y Borbón, sino que también buscan contrarrestar las críticas y rumores que han circulado en torno a Froilán, especialmente aquellos que sugieren que vive a expensas de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, en Abu Dabi.

¿Cómo es la vida de Froilán de Marichalar en Abu Dabi?

Recordemos que a mediados de enero circuló en la prensa española que el hijo de la infanta Elena vivía una situación difícil en Abu Dabi. Según Monarquía Confidencial, a partir de fuentes cercanas a la familia del emérito, Froilán aún no había conseguido un trabajo estable en la nación árabe y que no ha logrado adaptarse del todo a este país.

Froilán de Marichalar vive en Abu Dabi desde 2023 Getty Images

También, el citado medio señaló que el emérito habría recurrido a sus contactos para ayudar al joven a incorporarse al mundo laboral. “Sigue recurriendo a su agenda de contactos para intentar posicionar a su nieto en el mundo empresarial, pero parece que le cuesta”, indican.

Sin embargo, esta información difiere a lo publicado hace unos días por el diario Crónica Balear, el cual señala que el nieto del emérito Juan Carlos I ya encontró la estabilidad en los Emiratos Árabes Unidos y que, incluso, se da el lujo de compaginar su trabajo y estudios.

Según el citado diario, Froilán consiguió en verano de 2024 un empleo que le ha permitido “asentarse y comenzar a construir su futuro”, “desempeñando funciones relacionadas con logística, marketing y relaciones públicas”.