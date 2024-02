¿Es verdad que la reina Letizia Ortiz tiene una cuenta secreta de Instagram? Esto es lo que se sabe

La actividad en redes sociales de la Casa Real Española prácticamente nunca para, gracias al alcance de más de un millón de seguidores en X, antes Twitter, con el que cuentan los royals.

Es justamente en la plataforma perteneciente a Elon Musk donde Sus Majestades dan más seguimiento a las actividades programadas en la agenda real, aunque sin estar conformes con esta cobertura, muchos de los seguidores de la realeza española exigen que los Borbón cuenten también con una cuenta oficial de Instagram.

Ni la princesa Leonor, ni la infanta Sofía tienen cuentas personales de Instagram Handout/Spanish Royal Household via Getty Images

La Familia Real Española no tiene cuenta de Instagram, ¡pero Letizia Ortiz sí!

En diciembre pasado, la actriz María Hervás, quien se asegura es un miembro cercano a la Familia Real, confesó en un photocall de Antena 3 que su amiga Letizia le había dado algunos consejos sobre cómo utilizar Instagram y acerca de qué cuentas no seguir, lo cual llamó mucho la atención entre el público, tomando en cuenta que los royals de Asturias no se encuentran en esta red social.

“Me preguntó por mi cuenta, me dio consejos y me dijo que seguía a compañeras mías y que esperaba que no cayera en determinados perfiles que otras personas tienen, que no le gustan demasiado”, dijo la actriz.

Letizia Ortiz no se pierde de ninguna noticia gracias a que navega constantemente en internet Getty Images

Ante tal declaración, la misma prensa europea comenzó a especular que la esposa del rey Felipe VI cuenta actualmente con una cuenta incógnito desde la cual se mantiene al tanto de las noticias más importantes de actualidad y de la percepción que las nuevas generaciones tienen de sus dos hijas: la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Aunque no se sabe exactamente cuál es el usuario bajo el cual navega la reina, medios como la revista catalana Lecturas aseguran que entre las cuentas a las que da seguimiento Su Majestad Letizia se encuentra el perfil de su sobrina política Victoria Federica y otros influencers especializados en noticias, cine, nutrición, fitness y moda.

La reina Letizia sigue en Instagram cuentas que colocan contenido sobre sus pasiones, según la prensa española Getty Images

Cabe mencionar que el medio citado también aclara que el perfil secreto de Instagram de Letizia se mantiene privado y sin ninguna publicación.

Sin duda, el hecho de que se haya revelado que la reina consorte de España tiene una cuenta secreta de la red social para fotografías de Meta no sorprende a nadie, ya que su pasado como periodista concuerda perfectamente con el discurso que asegura que la royal revisa por las mañanas todos los soportes de prensa para mantenerse informada, por lo que echar un vistazo a lo que se dice en Instagram podría resultar incluso toda una rutina para Ortiz Rocasolano.