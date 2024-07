Esta es la insólita cifra que Victoria Federica cobraría por aparecer en un anuncio de una famosa marca

Victoria Federica ha dado de qué hablar una vez más luego de participar en un spot publicitario para la famosa cadena de cafetería Starbucks, en colaboración con una plataformas de streaming, para promocionar una nueva serie. Una situación que ha generado varias críticias hacia la joven royal.

En el anuncio en cuestión se ve a la hija de la infanta Elena entrar a un Starbucks con gafas oscuras. Esto para ocultar sus ojeras por haberse desvelado viendo la serie de ‘La casa del dragón’, la cual es producida por Max (antes HBO).

“¿Tú también viste el capítulo, no?”, le dice Vic a la barista que la atiende. “Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño”, le respondió Victoria sin posicionarse sobre Team Black o Team Green, que son los bandos que se enfrentan en esta exitosa precuela de Game of Thrones.

Y si bien en el video no se pronuncia de manera explícita por alguno de los bandos, sí usó una gorra en la que se lee que está a favor de “la legítima heredera”. Mientras que este spot se ha vuelto viral en redes sociales. Aunque, varios usuarios han criticado la actuación de la aristócrata.

Por otro lado, ya han salido varios a expertos en publicidad a estimar cuál es el monto que la prima de la princesa Leonor habría cobrado por aparecer en este anuncio. Y si bien es imposible conocer el dato con exactitud, algunos estiman que la cantidad rondaría entre los 30.000 euros. y que ello podría aumentar casi el doble si ella publica el video en sus redes sociales.

El debut de Victoria Federica en televisión

Victoria Federica participará en el programa El Desafío Getty Images

No obstante, la sobrina de Felipe VI y Letizia Ortiz seguirá vigente en la esfera pública ya que forma parte del elenco de la nueva temporada del programa de concursos El Desafío, siendo este su debut en televisión.

Según lo informado por Vanitatis, la royal impuso una serie de condiciones para poder participar en este reality, y las cuales tenían que ver con el hecho de pertenecer a la familia del Rey y con su forma de vestir.

Una de estas peticiones sería no tener que hablar de ningún miembro de la familia Borbón, ni siquiera si hay temas de actualidad sobre ellos. Mientras que la otra condición para participar es no usar un vestuario que sea incómodo para ella y que no vaya acorde a sus gustos.