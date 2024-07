Esta es la nueva estrategia con la que Letizia Ortiz busca dar mayor protagonismo a la infanta Sofía

Hace unos meses el Palacio de la Zarzuela realizó varios cambios en el equipo de trabajo de Letizia Ortiz con algunas incorporaciones, las cuales parecen hoy estar dando frutos ya que también ello podría beneficiar a su hija menor, la infanta Sofía.

Si bien la benjamina de los reyes de España ha pasado a un segundo plano ya que se encuentra en estudiando el bachillerato en Gales, ahora las cosas parecen que están a punto de cambiar para ella gracias a la nueva estrategia que su madre ha puesto en marcha, y con la cual le dará mayor ptotagonismo.

El nuevo movimiento de la reina Letizia que beneficia a Sofía de Borbón

De acuerdo con la información que ha revelado el medio Bunte, María Dolores Ocaña, quien es la jefa de Secretaría y mano derecha de Doña Letizia desde el pasado mes de abril, será la encargada de la agenda la infanta Sofía. Una decisión que la prensa alemana no ha querido dejar pasar por alto y que alaba.

María Dolores Ocaña será la encargada de la agenda de la infanta Sofía Agropopular

Recordemos que las hijas de los monarcas, de momento, no cuentan con un equipo de trabajo propio. Razón por la cual Felipe VI y su esposa designan a personas de toda su confianza para que se hagan cargo de los compromisos y apariciones públicas de Leonor y Sofía, ya que todavía ellas no trabajan a tiempo completo para la corona española y no asisten a demasiados eventos.

Por un lado, Sofía de Borbón se encuentra en Gales en el UWC Atlantic College, mientras que la princesa Leonor cursa su formación militar y la cual durará en total 3 años. De ahí que sean pocos los actos en los que ambas participen.

Sin embargo, esta estrategia de Letizia Ortiz podría derivarse del hecho de que pronto Sofía prescida su primer acto en solitario cuando asista a los premios del concurso de fotografía Objetivo de Patrimonio, los cuales llevan su nombre.

Letizia Ortiz estaría nerviosa por el próximo acto en solitario de la infanta Sofía, según la prensa alemana Getty Images

Según se sabe, estos tendrán lugar entre finales septiembre y principios de octubre y será la joven royal la encargada de dar los galardones a los ganadores. Mientras que la prensa alemana sostiene que Letizia tiene gran incertidumbre de este compromiso.

De hecho, el medio alemán señala que este acto “pone los nervios de punta, incluso a Letizia, que quiere que todo salga según lo planeado para su hija”, y que por ello “no es de extrañar que ahora haya pedido apoyo a su colega María Dolores Ocaña” para que la prepare bien.