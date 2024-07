Estos son los 2 motivos que habrían llevado a Jaime del Burgo a revelar su presunto affaire con Letizia Ortiz

Hace unos días la Familia Real Español se convirtió en el centro de las miradas debido a la entrega del despacho de Alférez a la princesa Leonor. Sin embargo, previo a este idílico momento, Jaime del Burgo reapareció y lanzó varias y contundentes declaraciones en contra de Letizia Ortiz.

Fue hace más de una semana que el abogado español ofreció una entrevista para el diario El Clarín de Argentina, en donde revela detalles inéditos de su supuesto affaire con la reina consorte, así como parte de los motivos que lo llevaron a revelar dicha situación.

¿Por qué Jaime del Burgo rompió el silencio sobre su presunto romance con Letizia?

Uno de los motivos que habría llevado a Del Burgo a contar su supuesto amorío con Doña Letizia es para, según sus palabras, “dar a conocer a los españoles la realidad de la institución monárquica y sus relaciones con el poder”.

Getty Images / Instagram

“Si yo no cuento esta relación, lo que voy a revelar sobre la podredumbre de la corona y de los poderes que la rodean no se entendería. Vi y escuché por Letizia, y junto a Letizia. Ella me pidió huir. Y lo intentamos”, recalcó.

Aunque otros sectores de la prensa española que no están a favor de la consorte apuntan que se esconde otro motivo por el que el polémico abogado navarro habría decidido romper el silencio.

Según lo que cuenta la periodista Laura Rodríguez, Letizia Ortiz habría abortado un embarazo fruto de su supuesta relación sentimental con su excuñado. Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias, ya sean en fotografías, videos o alguna otra prueba que pudiera demostrar este rumor.

Esta decisión, se dice, habría provocado la molestia y enojo de Del Burgo, lo que por consecuencia lo llevarían a contar las intimidades de la esposa del rey Felipe VI.