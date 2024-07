Esta es la polémica razón por la que Meghan Markle y el príncipe Harry sienten celos de David y Victoria Beckham

De acuerdo a distintos informes de diarios británicos, la que parecía ser una relación de amistad inquebrantable entre los duques de Sussex y los Beckham se vio fracturada en 2018, debido a que Meghan Markle tenía fuertes sospechas de que Victoria filtraba información de ella a la prensa.

Al respecto, una fuente le dijo al diario The Sun que la idea de que Victoria fuera personalmente a llamar a los periodistas para darles una primicia era “ridícula”. Sin embargo, debido a que el príncipe Harry se mantuvo firme en defender las sospechas de su esposa frente a David Beckham, la amistad entre ambos matrimonios terminó por convertirse en una clase de enemistad; o al menos eso es lo que aseguran reportes recientes, los cuales aseguran que, incluso, ahora la exiliada pareja real se encuentra celosa de los también diseñadores.

El príncipe Harry y David Beckham se distanciaron tras la pelea entre sus esposas Getty Images

¿Por qué se dice que el príncipe Harry y Meghan Markle están celosos de los Beckham?

De acuerdo al medio británico Closer, los duques de Sussex estarían actualmente resentidos por no haber recibido reconocimiento por su documental Heart of Invictus en la última edición de los Premios Emmy, los cuales premian a lo mejor de la industria de la televisión estadounidense.

En cambio, los ex amigos y supuestos rivales de los royals, David y Victoria, consiguieron cinco nominaciones por su serie biográfica “Beckham”, estrenada en 2023.

David y Victoria Beckham estrenaron su serie documental el año pasado Beckham-Netflix

Mejor serie documental o de no ficción, Mejor fotografía de un programa de no ficción, Mejor dirección de un programa documental o de no ficción, Mejor montaje de imagen y Mejor composición musical, son todas las categorías en las que el contenido del ex futbolista está nominado.

De hecho, saliendo de suposiciones, fuentes cercanas revelaron a Closer que las nominaciones de sus ex amigos dejaron “un sabor amargo en la boca de Harry y Meghan”.

“Esta es la segunda vez que no reciben ningún reconocimiento en los Emmy y, en cierto modo, esta vez es aún más desconcertante porque Harry es un apasionado de este tema. Este documental no se centra sólo en él o en los partidos, sino que cuenta la historia de veteranos que son verdaderos héroes, por lo que es bastante impactante que algo como la historia de un futbolista y su esposa, una estrella del pop, merezca más elogios”, dijo la fuente.

El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron un “golpe” al ser ignorados en los Emmy Getty Images

“Harry no hace esto por los premios, sino por el trabajo que hace con Invictus, pero por el bien de la organización y de los veteranos que aparecen en el documental, le hubiera gustado algún tipo de reconocimiento por parte de los Emmy. Contrataron a directores ganadores del Oscar, así que no es como si se tratara de una producción amateur. Realmente no tiene sentido que los hayan dejado de lado. Por supuesto, parece un desaire”, agregó.