Esta es la tierna prioridad del príncipe William y Kate Middleton en medio de la crisis del reino británico

Ya ha pasado un mes desde que la princesa de Gales, Kate Middleton, decidió sincerarse ante el mundo, revelando que actualmente se encuentra luchando contra el cáncer por medio de un tratamiento de quimioterapia preventiva.

Fue exactamente el 22 de marzo pasado cuando por medio de un video la esposa del príncipe William rompió el silencio y reveló que una de las cosas más difíciles a las que ha tenido que enfrentarse tras su diagnóstico ha sido el explicarle a sus hijos la situación que actualmente la aqueja.

“A mí me ha llevado tiempo recuperarme de una operación quirúrgica importante para empezar el tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien” , fueron las conmovedoras palabras enunciadas por Kate en su video confesional.

La princesa de Gales anunció el pasado 22 de marzo que padece cáncer Kensington Royal

La prioridad de Kate Middleton en medio de su lucha contra el cáncer

Después de que el pasado 23 de abril se celebrara en Windsor el cumpleaños número seis del príncipe Louis, hijo menor de los príncipes de Gales, una fuente cercana al reino británico ha salido a revelar cuál es la tierna prioridad que han establecido William y Kate ahora que la crisis en el reino continúa.

Los príncipes de Gales no han dejado pasar desapercibido el cumpleaños de su hijo menor, a pesar de la adversidad @princeandprincessofwales

“William y Kate están tratando de mantener las cosas lo más normales posible por el bien de sus hijos”, dijo la fuente a la revista OK! . “No quieren que el diagnóstico de Kate eclipse la vida y la felicidad de los niños y [ellos] son su prioridad”, afirmó la fuente al citado medio.

Así mismo, la fuente agregó: “Ellos [William y Kate] celebrarán el cumpleaños de Louis con sus amigos como de costumbre y harán un esfuerzo especial para celebrar su aniversario juntos el fin de semana siguiente en Norfolk”, dejando en claro que lo que más preocupa a la pareja real es poder proteger a George, Charlotte y Louis del sufrimiento.

La actitud protectora de Kate Middleton con sus hijos

Los príncipes de Gales buscan a toda costa preservar el bienestar de sus tres hijos Jonathan Brady - Pool/Getty Images

La intención de Catherine de mantener fuerte su temple ante sus hijos ya había sido expresada por ella misma cuando decidió revelar su diagnóstico enunciando: “como les he dicho a ellos, estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu”.

Así mismo, la princesa Kate expresó su intención de mantenerse protectora ante sus tres pequeños vástagos solicitando al mundo privacidad para que ella y familia pudieran enfrentar el tratamiento de su enfermedad con la mayor paz posible.