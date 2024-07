Esta royal fue la sustituta de Kate Middleton en Wimbledon: todos los detalles de su look y las reacciones que provocó

Después de su sorpresiva aparición en el desfile Trooping the Colour, el pasado 15 de junio, el mundo entero quedó a la expectativa de una pronta reparación de Kate Middleton. El torneo de tenis en Wimbledon parecía la ocasión perfecta para volver a ver a la princesa de Gales, sin embargo, no fue así. En su sustitución de la esposa del príncipe William, los seguidores de la Casa Real británica pudieron gozar de la presencia de otra muy especial y querida royal.

Hablamos de Beatriz de York, la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, quien se hizo presente en la jornada final de la competición al lado de su marido Edoardo Mapelli Mozzi, sorprendiendo a todos con su elegante look.

La princesa Beatriz de York deslumbró con su presencia en Wimbledon Karwai Tang/WireImage

El look con el que Beatriz de York sustituyó a Kate Middleton en Wimbledon 2024

Como ya lo había hecho en ocasiones anteriores, la princesa Beatriz recurrió a una pieza atemporal adornada con motivos florales, repitiendo de cierta manera la fórmula que siguió para deslumbrar en la última edición del Royal Ascot

De esta manera, la royal apareció en las tribunas luciendo un vestido camisero de seda de Monique Lhuillier, el cual cuenta también con un cinturón de tela con terminación en moño. Esta pieza fue complementada por un veraniego bolso de rafia de Roger Vivier con broche enjoyado al frente.

Otros de los complementos que llamaron la atención sobre el look de Beatriz de York fueron sus brazaletes dorados de Sydney Evan y de G. Collins & Sons.

Las reacciones de Beatriz de York en la final de Wimbledon 2024

Los gestos de Beatriz de York causaron sensación entre la audiencia del día 9 de Wimbledon Karwai Tang/WireImage

Respecto a la actitud de la sobrina del rey Carlos III, vale la pena mencionar varios de los gestos de emoción que mostró durante el juego, los cuales demostraron una nueva faceta de esta royal, quien siempre suele lucir con un semblante serio.

Durante el evento, que tuvo lugar en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, la royal causó la simpatía de todos los asistentes, a pesar de no ser el miembro de la Familia Real británica más esperado en el evento.

Por último, cabe aclarar que Beatriz de York no fue la única royal que acudió en representación de Kate Middleton torneo, sino que también los padres de la princesa de Gales, Carole y Michael Middleton, se dieron cita en los estadios para lanzar un mensaje esperanzador sobre la recuperación de la futura reina, gracias al sonriente semblante que mostraron ante las cámaras.