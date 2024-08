Este es el accesorio que usan Meghan Markle y la infanta Elena que todas las fashionistas van a desear tener

A más de una semana de haber sucedido, el viaje de Meghan Markle a Colombia no ha dejado de dar de qué hablar, pues los guiños y gestos lanzados por la duquesa de Sussex no terminan de sorprender a quienes se han dado a la tarea de mirar con lupa los videos e imágenes de la visita exprés de la ex actriz al país Latinoamericano.

Sin ser un asunto menos importante, los expertos también se han esmerado en encontrar la guía de compra de cada una de las prendas que lució la esposa del príncipe Harry, haciendo un importante descubrimiento de moda, el cual parece indicar cuál será la próxima tendencia entre las fashionistas.

La jugada trendy a la que nos referimos es al uso de sombreros de paja como accesorio, una apuesta a la que, incluso otras royals, ya se han sumado, como es el caso de la infanta Elena de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, quien recientemente estuvo de visita en Madeira y lució un look similar a los que Meghan presumió en su último viaje internacional.

La duquesa de Sussex llevó ensu maleta a Colombia el accesorio de moda entre las fashionistas Vizzor Image/Getty Images

¿Cómo llevar el accesorio de moda que llevan royals como Meghan Markle y la infanta Elena?

Tanto la duquesa de Sussex como la hija mayor del rey emérito Juan Carlos hicieron parecer que la combinación de sombreros de paja es pan comido.

Por su parte, Markle, con su modelo Hannia Char demostró que la mejor manera de llevar sombreros de paja luciendo elegante es por medio de la conjunción con prendas minimalistas, como vestidos lisos y sandalias. Esta combinación resulta infalible para ser llevada en temporadas de calor y en destinos vacacionales.

Mientras, la infanta Elena dio prueba de que los pantalones son otra pieza magnífica para conjuntar con sombreros fedora. La representante de la Familia Real Española apostó por llevar su accesorio protagonista con un pantalón beige holgado, un blazer blanco de manga corta, una blusa estampada y un par de mocasines negros: una fórmula con un toque menos de minimalismo que la utilizada por Meghan Markle, pero igualmente sofisticadamente infabilble.

La infanta Elena lució en las inmediaciones del resort Melia Madeira Mare el accesorio atemporal en tendencia @melia.madeira

De esta manera, la duquesa de Sussex y la cuñada de la reina Letizia Ortiz han comprobado que más que ser un accesorio en tendencia, los fedora y canotier con copa y ala plana son el nuevo must para los armarios de todas aquellas mujeres que se dicen amantes de la moda y de los looks atemporales con toque royal.