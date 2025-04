Este es el importante título que tendría Meghan Markle si no hubiese renunciado a la realeza

El 8 de enero de 2020, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, anunciaron oficialmente la dimisión a sus deberes reales como miembros de alto rango de la Familia Real británica. A este suceso histórico se le denominó Megxit y marcó definitivamente un antes y un después en la realeza, ya que a partir de ese momento los duques de Sussex renunciaron a cualquier tipo de privilegio real.

Incluso, Meghan, una ex actriz californiana, renunció a la posibilidad de seguir teniendo un título real. De hecho, si ella no hubiese renunciado a la realeza, actualmente llevaría el título de “Su Alteza Real, la duquesa de Sussex”.

¿Qué significa que Meghan Markle ya no sea llamada “Su Alteza Real?

El 18 de enero de 2020 se informó desde el Palacio de Buckingham que los duques de Sussex en la primavera dejarán de usar el título de “Sus Altezas Reales”, a la vez que ya no recibirían fondos públicos y devolverían el equivalente a 3 millones de dólares, que demandó la remodelación de su casa: Frogmore House.

Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a la realeza en 2020 Getty Images

De acuerdo con CNN, el título “Su Alteza Real” es exclusivo para los miembros de alto rango de la Familia Real. Desde principios del siglo XVIII, se acostumbraba otorgar el título a los hijos y nietos del monarca. Más tarde, el título también se le concedió a las hijas y nietas.

El hecho de que Harry y Meghan ya no sean llamados “Su Altezas Reales” significa que ya no representan más a la Corona, por lo tanto no pueden beneficiarse de ella.

El importante nombramiento se le otorga a los miembros de la realeza a discreción del monarca en ese momento, pero se usó liberalmente hasta la Primera Guerra Mundial.

Luego, en 1917, Jorge V restringió la cantidad de miembros de la realeza que obtuvieron el título, en un momento en que hubo sospechas públicas sobre los orígenes alemanes de la Casa de Windsor, rápidamente renombrada ese año como Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha.

La reina Isabel II suavizó esas pautas, otorgando el estado de Su Alteza Real a varios miembros de la realeza.

Meghan Markle perdió el tratamiento de SAR. Getty Images

¿Meghan Markle sería princesa de no haber renunciado a la realeza?

No. Una antigua regla real dicta que ni Meghan Markle ni ninguna otra mujer de origen plebeyo puede ser llamada princesa después de su primer nombre.

En el caso de Kate Middleton, el caso es diferente, pues el título de princesa se le concede a las esposas de los herederos.

Meghan hubiera sido conocida siempre como “Su Alteza Real la duquesa de Sussex”. Un caso similar al de ella es el de Sarah Ferguson, esposa del príncipe Andrés o bien el de Sofía de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo, hermano menor de Carlos III.