Este fue el atrevido accesorio que usó Lady Di para disimular una quemadura en el cuello (y se volvió icónico)

Lady Di no sólo es recordada por su cercanía con las personas o su labor altruista, ya que se convirtió en todo un ícono de la moda que perdura hasta nuestra época. Es por eso que en esta ocasión te contamos cómo logró cubrir una pequeña quemadura en el cuello con un accesorio inesperado.

De acuerdo con People, la Princesa Diana marcó la historia de la moda el 31 de octubre de 1985 en Melbourne, Australia, cuando, durante una cena de gala en el Southern Cross Hotel, transformó un percance en un look inolvidable. Según el medio citado, su estilista, Richard Dalton, reveló que, debido a una quemadura solar en el cuello, la princesa Diana optó por usar un collar de esmeraldas y diamantes como una diadema, un accesorio que se convertiría en un ícono de estilo.

Lady Di, quien lucía un elegante vestido verde de satén diseñado por David y Elizabeth Emanuel, no permitió que la incomodidad de la quemadura la detuviera. Dalton, recordando el momento en su libro It’s All About the Hair: My Decade with Diana, Princess of Wales, compartió cómo la situación derivó en una espontánea e ingeniosa decisión: atar el collar de esmeraldas a su cabeza usando un elástico para ajustarlo con seguridad. “Pensé, ‘¿por qué no probamos algo distinto y divertido?’” expresó Dalton, quien considera este momento como uno de los más memorables en su carrera junto a la princesa Diana.

La icónica gargantilla que Lady Di usó como diadema

La pieza, según People, había pertenecido a la Reina María y que fue un obsequio de bodas de la Reina Isabel a Lady Diana, fue un elemento visual clave aquella noche, resaltando la belleza y elegancia de la princesa y acentuando su halo de rebeldía sofisticada.

Lady Di y su icónica gargantilla como diadema Getty Images

Décadas después, Kate Middleton retomaría este mismo collar en una gala en Boston en 2022, reafirmando su vínculo con el legado de la Princesa Diana.