¿Felipe VI y Letizia Ortiz no se hablan? La prensa española asegura que siguen distanciados

Después de haber cesado un poco el furor por las celebraciones del décimo aniversario de Felipe VI como rey de España, los rumores acerca del distanciamiento entre el monarca y su esposa, Letizia Ortiz, han vuelto a surgir, dejando atrás el periodo de calma y amor que se vislumbraba tras dejar atrás todos los rumores acerca de la infidelidad cometida por la ex periodista con su ex cuñado, Jaime del Burgo.

Esta vez el distanciamiento entre los soberanos no tendría que ver con asuntos pasionales, sino más bien con las relaciones de familia que se gestan detrás de las puertas de la Zarzuela, ya que, según lo reportado por el diario catalán El Nacional, Don Felipe se habría visto indignado en últimas instancias por un gesto de descuido que Letizia tuvo con su suegra, la reina Sofía de Grecia.

De acuerdo con el medio citado, el hecho de que durante sus vacaciones en Palma de Mallorca la reina hiciera caminar a la emérita de 85 años bajo el rayo del sol no le habría parecido nada bien a Felipe VI, por lo que desde hace tres semanas ha preferido no hablarle a su esposa y continuar con su agenda real en solitario.

Las representantes de la Casa Real española pasearon los primeros días de agosto por Palma de Mallorca Carlos Alvarez/Getty Images

¿Por qué se dice que Felipe VI y Letizia Ortiz están peleados?

En Blau de El Nacional asegura que el golpe de calor sufrido por la reina emérita el pasado 6 de agosto habría sido el detonante de la última pelea del matrimonio real.

“La reina recibió muchas críticas por dejar a la emérita pasear a las cuatro de la tarde a cuarenta grados. Ni tan siquiera se aguantaba de pie, se la vio cansada, limpiándose el sudor, incluso en un momento se tropezó. Estas imágenes llegaron a Felipe VI y fue motivo de discusión entre los reyes”, indica el medio.

Aseguran que Felipe VI y Letizia Ortiz no pasaron sus vacaciones juntos Getty Images

Aún no existe ningún tipo de confirmación acerca de este pleito. Sin embargo, el planteamiento del diario citado a simple vista no parece tan descabellado, si tomamos en cuenta que después de las románticas selfies compartidas por los reyes durante su asistencia a los Juegos Olímpicos de París 2024, no hemos vuelto a ver imágenes similares de la pareja.

En los últimos días, la reina parece estar desaparecida, solo algunos informes afirman que se encuentra en unas vacaciones secretas en Grecia, donde supuestamente aterrizó hace unos días al Falcon de los Borbón.

Por el momento únicamente queda esperar a que la agenda de Doña Letizia vuelva a llenarse de compromisos para ver si en alguno de ellos logra coincidir con su marido, para de esta manera analizar la actitud que tienen entre ellos.