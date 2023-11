Harry se burla de sí mismo durante un stand up comedy, ¿qué sarcástica broma dijo?

Una vez más el ex príncipe Harry, ahora duque de Sussex, ha hecho una intervención irreverente ante el público, demostrando que los chistes y la alegría forman parte explícita de su personalidad y que ni siquiera las duras experiencias vividas en Afganistán o las estrictas reglas de la realeza británica pudieron acabar con ese rasgo que tanto caracteriza a la personalidad del pelirrojo royal.

Esta vez la intervención cómica del menor de los hijos de Carlos III se realizó en la 17a edición anual Stand Up for Heroes 2023, la cual se llevó a cabo el 6 de noviembre pasado en las inmediaciones de la sala David Geffen Hall, ubicada en el Lincoln Center for the Performing Arts, en Nueva York.

Al igual que los Juegos Invictus, presididos cada año por Harry, este evento de comedia encuentra su origen en las necesidades de los soldados y veteranos del servicio militar, haciendo que lo recaudado a partir de la venta de entradas sea destinado a los fondos de las fuerzas armadas.

¿Cómo transcurrió la noche del evento Stand Up for Heroes 2023?

Stand Up for Heroes 2023 Getty Images

Como cada año, desde 2007, los fundadores del Festival de Comedia de Nueva York, Caroline Hirsch, Andrew Fox, Bob y Lee Woodruff estuvieron presentes en el evento, rindiendo tributo a los veteranos heridos, enfermos y lesionados.

Además, la velada contó con varias estrellas del mundo de la comedia como Jimmy Carr y Tracy Morgan. También contó con la participación de otros famosos como el músico Bruce Springsteen, el actor Tom Hanks y Rita Wilson.

Aunque, también entre risas se destacaron graves casos, como el de Woodruff, periodista de ABC News, que resultó gravemente herido por la explosión de un artefacto explosivo improvisado durante un viaje de reportaje a Irak en 2006, y quien salió al escenario a agradecer por la labor de la fundación organizadora.

¿Cuál fue el papel de Harry en el Stand Up for Heroes 2023?

Video de Harry para el Stand Up for Heroes 2023

Aunque el royal no estuvo presente de manera física, se proyectó un hilarante video donde se observa al pelirrojo situado en su mansión en Montecito, California, portando en su traje cuatro medallas militares británicas: la medalla de la campaña de Afganistán, la medalla del Jubileo de Oro de la Reina de 2002, la medalla del Jubileo de Diamante de la Reina de 2012 y la medalla del Jubileo de Platino de la Reina de 2022.

En su discurso virtual Harry se burló de su cabello pelirrojo, de no ser un personaje lo suficientemente relevante para “ser examinado” y de tener que recurrir a un “sanador reiki”.

“Debido a la sorprendentemente baja representación de pelirrojos el año pasado, y por respeto a mis compañeras especies en peligro de extinción, aquí estoy, presentándome para cumplir con mi deber. Como alguien que nunca es examinado, ni siquiera he tenido que prepararme mucho. Pero por precaución, he estado trabajando en este acto en particular durante bastante tiempo y todos los que conozco me dicen que es perfecto. Y no, estas no son personas que simplemente me dicen lo que quiero escuchar, son personas como mi gerente de finanzas, mi abogado y, por supuesto, mi sanador de reiki” Harry, duque de Sussex

Fue el discurso de comedia del royal, al que procedió su verdadera enunciación de agradecimiento con el evento y la labor social de la fundación.

“Gracias por invitarme a esta espléndida velada celebrando a nuestros increíbles veteranos. Lo he dicho antes y lo diré otra vez, el servicio es lo que sucede en la tranquilidad y el caos. Y ya sea que usemos el uniforme o no, debemos continuar defendiendo los valores que aprendimos lado a lado en la base, en el cuadro de instrucción y en el campo de batalla. Valores de servicio, valores de honor e integridad y valores de unión y solidaridad. Sé que nuestros caminos hasta este punto son diferentes, pero siempre estamos conectados a través de lo que aprendimos como seres humanos, lo que enfrentamos como familias y cómo hemos salido fortalecidos gracias a nuestra capacidad de escuchar, comprender y apoyarnos unos a otros” Harry, duque de Sussex

Fue el verdadero y serio discurso pronunciado por el duque de Sussex, quien muchas veces ha demostrado estar comprometido con los veteranos y soldados.