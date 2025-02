Informan que Mary de Dinamarca visitó Australia en secreto por esta fuerte razón

La prensa danesa informó que el sábado pasado la reina Mary de Dinamarca fue vista en su país natal, Australia. Específicamente, Su Majestad habría visitado la ciudad de Hobart, la capital de Tasmania. Ahí fue vista por los locales disfrutando con algunos amigos en un mercado de Hobart.

El medio local Billed-Bladet confirmó que la visita de la reina consorte se trató de una visita familiar planificada de corto plazo. Ahí se habría reunido con su padre, John Donaldson, quien se dice que actualmente tiene un estado de salud delicado.

En su visita a su país natal, la esposa del rey Federico X también se habría reunido con sus hermanas Jane Stephens y Patricia Bailey, quienes viven en Tasmania con sus propias familias.

Billed-Bladet se dio a la tarea de consultar con la misma Casa Real sobre el viaje de la reina, confirmando que este viaje resultó una continuación de las vacaciones de esquí de la Familia Real durante las vacaciones de invierno, a la cual también asistieron los hijos de Mary.

Mary de Dinamarca viajó a su tierra natal para visitar a su padre que estaría muy enfermo. @detdanskekongehus

¿Por qué la prensa local se preocupó por la salud del padre de Mary de Dinamarca?

La visita de la reina Mary de Dinamarca a Australia se suscita después de que por varios años ha circulado en la prensa la versión de que su padre, John Donaldson, se encuentra muy enfermo, lo cual, incluso, provocó que el hombre no acudiera a la coronación de su hija, en enero de 2024.

En 2022 Mary declaró: “Lamentablemente mi padre no viene. Se está convirtiendo en un caballero mayor y no se encuentra lo suficientemente bien como para emprender el largo viaje de regreso a Dinamarca para recibir la confirmación, pero está con nosotros en nuestros corazones”, cuando se supo que John Donaldson no asistiría a la confirmación de su nieta, la princesa Isabella.

¿Quién es John Donaldson, el padre de Mary de Dinamarca?

Según recoge un perfil elaborado por el diario El Español, John Dalgleish Donaldson nació en Escocia, Reino Unido, el 5 de septiembre de 1941 y más tarde, después de conocer a la madre de Mary, emigró a Australia, región donde se graduó de la carrera de Matemáticas y Física por la Universidad de Edimburgo.

John Donaldson es el padre de Mary de Dinamarca Getty images

Gracias a su brillante formación, John llegó a convertirse en profesor de Matemáticas Aplicadas y enseñó durante años en la Universidad de Tasmania, donde, además se convirtió en el decano de la Facultad de Ciencias hasta su jubilación, en 2003, un año antes de la boda de su hija, a quien él nunca llegó a visualizar como una reina.

Se sabe también que el señor Donaldson volvió a encontrar el amor en la escritora Susan Moody, con quien en la actualidad permanece casado.

El también suegro de Federico X es padre, además de Mary, de otros tres hijos: Jane Alison Stephens, Patricia Anne Bailey y John Stuart, junto a quienes se le ha visto en eventos importantes de la Casa Real de Dinamarca, como la boda de los ahora reyes, en donde se mostró conmovido y orgulloso de su hija menor, quien ahora lo honra en medio de su cumpleaños 52.