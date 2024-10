James Middleton reveló cómo fue la fiesta de boda secreta que tuvo Kate Middleton, al estilo caribeño

La publicación del nuevo libro de James Middleton, el hermano menor de Kate Middleton, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas no solo por las sorprendentes revelaciones que ha hecho sobre su vida, sino también por algunos secretos que ha contado de la princesa de Gales.

Esta nueva obra escrita lleva por título Meet Ella: The Dog Who Saved My Life y en el mismo recopila sus memorias. Mientras que algunas de estas vivencias, evidentemente, tienen cierta relación con su hermana Kate. Por ejemplo, la fiesta de boda secreta que ella tuvo después de que se casó con el príncipe William en la Abadía de Westminster en 2011

La fiesta de boda caribeña de Kate Middleton

Esta fiesta tuvo lugar en el Hotel Goring, ubicado en Belgravia, Londres. Incluso, la princesa, su madre y su hermana, Carole y Pippa, fueron captadas por la prensa a su llegada a este alojamiento en el que se quedaron la noche antes del gran día de la boda William y Kate.

Kate Middleton tras su llegada al hotel Goring el día antes de la boda real con el príncipe William Christopher Furlong/Getty Images

Mientras que James contó en sus memorias que mientras daba un paseo, junto a su mascota Ella, por el hotel la noche anterior a la boda real, se topó con los preparativos para la fiesta posterior la cual tenía temática caribeña. Algo que recordaba a las vacaciones familiares de los Middleton.

“Ella y yo buscamos un lugar tranquilo en el jardín para pasear. Allí se ha instalado una réplica del bar de Basil en Mustique, una pequeña isla privada en las Granadinas y un lugar de vacaciones que la familia ha visitado muchas veces. El propio Basil será uno de los invitados a la boda”, escribió.

También, el benjamín de la familia Middleton contó que Basil’s Bar es como un “pequeño local modesto al borde del agua” que ha atraído a una clientela famosa como Mick Jagger y Jon Bon Jovi. Además que “ahora se ha construido una réplica perfecta en los terrenos del Hotel Goring para que los invitados a la boda puedan imaginarse al borde del Caribe mientras en realidad están en medio de un jardín de Londres”.

Las otras revelaciones de James Middleton

Por otra parte, esta no es la única revelación que James Middleton hizo de su hermana ya que también dio detalles inéditos sobre la relación de Kate con su esposo, el príncipe William. Entre ellos los inicios del romance de esta pareja royal, pues aseguró que desde el inicio Kate tuvo todo el apoyo de los suyos y que nadie de su entorno familiar la presionó en ningún momento.

James Middleton hizo revelaciones sobre la relación de Kate Middleton y el príncipe William Especial

Incluso, contó que el heredero al trono británico siempre se ha comportado amable con la familia Middleton y que jamás ha existido algún tipo de altercado o tensión entre William y ellos. Lo que da cuenta de que la relación con sus suegros y cuñados es de lo más cercana.