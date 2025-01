Kate Middleton celebra 43 años con foto inédita y un emotivo mensaje

“La fortaleza que has demostrado durante el último año ha sido notable” se lee en la dedicatoria de cumpleaños firmada por sus hijos, George, Charlotte, Louis, y por su esposo, el príncipe William. Sin duda, Kate Middleton tiene muchos motivos para festejar su cumpleaños 43.

El año más difícil de Kate Middleton

Hace un año, la vida de la princesa de Gales daba un drástico giro. Tras someterse a una cirugía abdominal en The London Clinc, a mediados de enero, pasaron un par de meses para que se confirmaba su diagnóstico: tenía cáncer. A través de un video, Kate explicaba: “Mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”.

Con motivo de su cumpleaños 43, Kate Middleton publica imagen inédita @princeandprincessofwales

A lo largo del 2024, las noticias con actualizaciones sobre el estado de salud de la duquesa de Cambridge corrieron a cuentagotas, mientras que una oleada de rumores surgía y se multiplicaban en las redes sociales.

Fue en septiembre cuando la esposa del príncipe William compartió su mejoría: “Ahora mi objetivo es hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir afrontando cada día como viene. Sin embargo, tengo muchas ganas de volver a trabajar y emprender algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda”.

El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para las personas más cercanas. Kate Middleton

La emotiva dedicatoria de cumpleaños

Las apariciones públicas de Kate Middleton el año pasado se pueden contar con una mano, la princesa de Gales enfocó todos sus esfuerzos en su salud y el bienestar de su familia. Ahora, aunque la lucha contra el cáncer no ha terminado, celebra su cumpleaños 43 en familia, con una visión renovada, apreciando el valor de los pequeños detalles.

En un emotivo mensaje, el Príncipe William ha definido a la Princesa de Gales como ‘la esposa y madre más increíble’. Acompañando la publicación, se incluyó una fotografía inédita en blanco y negro, tomada por Matt Porteous, donde Kate se ve sonriente, con una apariencia relajada y un look casual.

Con una camisa blanca, una americana abierta y unos jeans, la apariencia de Kate es de lujo silencioso: sofisticada y sin pretensiones. Su larga cabellera luce suelta, con suaves ondas. Y como detalle especial y lleno de simbolismo: el anillo de compromiso que perteneció a Lady Di.

En su cumeplaños 43, las palabras de William están llenas de significado: “Para la más increíble esposa y madre. La fuerza que has mostrado este último años ha sido increíble. George, Charlotte, Louis y yo estamos muy orgujjosos de ti. Feliz cumpleaños, Catherine. Te queremos”.