Kate Middleton desafía esta antigua regla de moda, pero deslumbra con su elección

Sin duda alguna, Kate Middleton se ha convertido en un ícono de estilo en los últimos años. Sin embargo, uno de sus recientes looks ha sorprendido bastante ya que este desafía una de las reglas más antiguas moda: la no combinación de colores azul marino y negro.

Tradicionalmente, estos dos tonos han sido considerados una mala elección conjunta en el mundo de la moda, un “no se debe” en el código de vestimenta elegante. Sin embargo, la princesa de Gales, conocida por su impecable gusto, desafió esta regla al presentarse en un evento en Cardiff con un abrigo cruzado en azul marino y un suéter negro de cuello alto.

Kate Middleton combinó el azul marino y el negro en un mismo look: una mezcla de colores poco aceptada en la moda

Este abrigo cruzado de Alexander McQueen, entallado, con solapas marcadas y doble botonadura dorada, es una manera de demostrar que los colores oscuros sí se pueden combinar aunque sean muy similares, ya que también complementó este outfit con unas botas negras.

No obstante, este inesperado cruce de colores negro y azul marino, ha dado lugar a un debate sobre la flexibilidad en la moda real, especialmente cuando la inspiración de las grandes pasarelas desafía antiguas normas. No obstante, también sorprende el cómo Kate ha roto con esta máxima de la moda sin perder su toque de elegancia. Una elección que ha sido aclamada por los expertos del mundo fashion como una muestra de poder y sofisticación.

Además de esta audaz elección de color, la esposa del príncipe William ha demostrado que sabe cómo equilibrar la modernidad con la tradición, algo que caracteriza a su estilo real. Este look no solo se aleja de las expectativas, sino que también refleja una personalidad que no teme innovar con sus looks sin perder la dignidad y la gracia que la hacen una figura admirada globalmente.

¿Cómo es el estilo de Kate Middleton?

Kate Middleton es considerada una de las figuras más influyentes de la moda Getty Images

Por otra parte, el estilo de Kate Middleton se caracteriza por su elegancia clásica con toques modernos. Prueba de ello es que la mayoría de sus looks consisten en prendas con siluetas estructuradas, colores sólidos y prendas atemporales de diseñadores como Alexander McQueen y Jenny Packham. También suele incorporar piezas, accesorios discretos y peinados sofisticados, reafirmando su imagen impecable en cada evento al que acude.

Así, con cada aparición, la esposa del príncipe William reafirma su posición como una de las figuras más influyentes en la moda internacional, destacándose por su capacidad de equilibrar tradición y vanguardia. A través de decisiones como esta, Kate muestra que la moda, al igual que la realeza, está en constante evolución.