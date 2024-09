La conmovedora foto con la que Teresa Verez recordó a su pareja, Juan Gómez-Acebo, a un mes de su muerte

Esta semana se cumple un mes de la muerte de Juan Gómez-Acebo. Razón por la cual su pareja, Teresa Verez, ha decidido recordar su memoria con una conmovedora fotografía a través de sus redes sociales.

Recordemos que el hijo de la infanta Pilar murió la madrugada del pasado 12 de agosto en Mallorca, rodeado de toda su familia. En tanto que su deceso se dio derivado del cáncer en metástasis que le fue detectado en cuatro órganos vitales. Un diagnóstico que le dieron hace meses en Estados Unidos, que es en donde residía desde hace años.

Así fue el mensaje dedicado a Juan Gómez-Acebo

Fue a través de su cuenta de Instagram que Teresa publicó una imagen de ella y de Juan, ambos abrazados y sonrientes mientras miran a la cámara, acompañado de un emoji de corazón roto. Un símbolo con el que demuestra que, evidentemente, está dolida por esta gran pérdida.

Teresa Verez subió esta fotografía a un mes de la muerte de Juan Gómez-Acebo Instagram @verezestenson

Sin embargo, a las pocas horas de este post, sus seguidores y amigos han comentado esta foto con mensajes de aliento y consuelo. “Querida Teresa, en mis cerca de 50 años de muy cercana relación con Juan, nunca lo he visto tan feliz como a tu lado. Muchas gracias por todo lo que has hecho por él y los que lo queremos tanto, seguiremos queriéndote a ti igual. Un beso enorme lleno de gratitud y cariño”, le escribió Nicolás Vallejo-Nágera (sí, el mismo ex de la cantante Paulina Rubio).

El funeral de Juan Gómez-Acebo

Por otro lado, esta carga de sentimientos por parte de la pareja de Juan Gómez-Acebo también podría deberse a que apenas este fin de semana se llevó a cabo su funeral. La fecha inicial para este acto fúnebre era el 15 de agosto pero se aplazó para el día 8 de septiembre para que pudieran acudir todos los familiares y amigos a su último adiós.

Juan Gómez-Acebo murió el pasado 12 de agosto Getty Images

Entre los asistentes a este servicio religios se encontraban Felipe VI y su esposa, Letizia Ortiz. Además de las infantas Cristina y Elena, así como los monarcas eméritos Juan Carlos y Doña Sofía.

De hecho, la presencia del padre de Felipe fue la que más causó asombro para la prensa, sobre todo porque se vio junto su todavía esposa, la reina Sofía, pese a que desde hace años viven separados ya que el ex rey de España reside en Abu Dabi desde 2020.