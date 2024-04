La curiosa historia detrás de los lujosos aretes que Letizia Ortiz usó en su viaje a Holanda

El pasado 18 de abril se dio por concluida la visita de Estado de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz a Holanda, la cual, además del afianzamiento diplomático entre España y los Países Bajos, dejó como recuerdo toda una serie de looks dignos de ser enmarcados.

Para la ocasión, tanto la reina Máxima como su homónima española recurrieron a las mejores piezas de su armario para enfrentarse a un histórico duelo de looks, del cual los expertos aún no logran ponerse de acuerdo sobre quién fue la indiscutible ganadora.

Por su parte la royal de origen argentino, Máxima, utilizó en sus looks modernas joyas como sus pendientes de diamante y kunzita en forma de gota firmados por la marca neerlandesa Steltman Jewelry & Atelier. Mientras que Letizia decidió más bien decantarse por clásicas piezas familiares.

Tanto los looks de Máxima de Holanda como los de Letizia Ortiz fueron dignos de ser comentados por la prensa internacional

Los aretes que Letizia Ortiz empacó para viajar a Holanda

La esposa de Felipe de Borbón no quiso demeritar el carácter histórico de su reencuentro con Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, por lo que para la ocasión empacó en sus maletas un par de aretes que esconden toda una sorprendente historia detrás.

Resulta que el par de joyas que colgaron de los lóbulos de la reina Letizia se tratan de un diseño en forma de plumas, realizados con diamantes talla brillante y baguette, los cuales le fueron obsequiados a su suegra, Sofía de Grecia, en los años 80 ‘s, por parte del sultán de Omán.

Los aretes que lució Letizia Ortiz durante su tercer día de viaje en Holanda fue uno de los elementos que más llamó la atención de su visita

Sin embargo, aunque la línea de propietarias de los pendientes es corta, cabe mencionar que, desde que pertenecen a Letizia por herencia de la emérita, estos han adquirido un importante significado para la Casa Real española, después de que la ex periodista recurriera a ellos en ocasiones anteriores como la entrega de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda 2018 o la almuerzo dado en la Zarzuela en 2021, en honor de Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile, en la cual Ortiz Rocasolano también optó por lucir un vestido que perteneció a su suegra y fue estrenado hace más de 40 años, durante su visita oficial de la madre de Felipe VI a Italia en 1981.

Además, por su intrínseco valor simbólico, Doña Letizia recurrió a ellos durante una de sus citas más importantes agendadas en su reciente visita a Holanda, la cual se llevó a cabo en el Museo STRAAT de Ámsterdam, a la cual acudió luciendo también un vestido nuevo de Benchellal confeccionado en un tono azul profundo y pliegues de alta costura.

Letizia hizo un excelente frente al duelo de looks al que se enfrentó con Máxima de Holanda Casa Real de España

Sin duda, dicho atuendo será recordado no solo por lo emblemático del vestido que portó la reina, sino también por la importante pieza del joyero de las Borbón que seleccionó para elevar el look y para lanzar un guiño de paz hacia su suegra, con quien cabe recordar no tiene la mejor relación.