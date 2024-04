El guiño de moda que la princesa Amalia le hizo a Leonor de Borbón y que llamó la atención de todos

El día de ayer, 18 de abril, concluyó la visita de Estado de los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, a Holanda, nación liderada por sus homólogos Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, quienes en una decisión conjunta optaron por otorgar a su primogénita un papel protagónico durante toda la jornada diplomática.

En primera instancia, durante el primer día de la visita, la princesa Amalia de Orange tuvo la oportunidad de debutar en su primera cena de gala, a la cual asistió orgullosa en representación de su país, luciendo un llamativo vestido color azul complementado con el juego de joyas familiar de Pavo Real.

Sin embargo, el rol de la princesa heredera no terminó la noche del 17 de abril, sino que se extendió al jueves, día programado para la partida de Don Felipe y Letizia, pero que no dejó de ser una buena oportunidad para lanzar un guiño a la princesa Leonor, quien no estuvo presente en el viaje.

La princesa Amalia de Orange deslumbró a todos con sus atuendos modelados durante la visita de Estado de los reyes de España a su nación Casa Real de España

La fashion referencia lanzada por la princesa Amalia de Holanda a Leonor de Borbón

Además de estar presente en el discurso que su padre pronunció durante la cena de gala ofrecida en el Palacio de Ámsterdam, la princesa Leonor se hizo presente en la visita de Estado por medio del atuendo de la princesa heredera Amalia, quien no dudó en lanzarle un guiño a su homóloga por medio de sus prendas.

Acudiendo a la exposición Duo junto con el monarca Guillermo Alejandro y la reina Máxima, Amalia de Orange se lució modelando un atuendo que recordó claramente a la prensa a aquella combinación modelada por la princesa Leonor en noviembre de 2023 durante la apertura de las Cortes, cuando, acompañada por sus padres desfiló radiante por la XV legislatura con una de sus apuestas de moda más maduras.

El atuendo de Amalia de Holanda recordó a muchos una de las combinaciones más formales de la princesa Leonor Getty Images

En aquella ocasión, Leonor optó por tomar prestadas algunas prendas del clóset de Letizia. Sin embargo, en el caso de Amalia, se trata solo de prendas de estreno.

Los detalles del look con el que Amalia de Orange referenció a la princesa Leonor

Amalia de Holanda ha dado un paso más en su camino a convertirse en reina con su participación en la recepción de los reyes de España Patrick van Katwijk/Getty Images

Para el importante evento, la hija mayor de Máxima de Holanda optó por enfundarse en un vestido verde sobrio y largo, el cual complementó con un abrigo color beige; un bolso de mano dorado firmado por Marina Raphael, del modelo “Baby Riviera”; y un par de sandalias de aguja de la marca Stuart Weitzman, las cuales se cotizan en el mercado por 610 euros.