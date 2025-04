La dura confesión de Meghan Markle sobre cómo cuida a Archie y Lilibet cuando se enferman

Durante un episodio de su nuevo podcast, Meghan Markle hizo una confesión sobre sus hijos, Archie y Lilibet, cuando se enferman. Una declaración que ha sorprendido a todos ya que se ha abierto de una manera muy personal sobre cómo vive la maternidad.

Esto es lo que hace Meghan Markle cuando cuida a sus hijos enfermos

La duquesa de Sussex abrió su corazón durante el segundo episodio de su podcast, Confessions of a Female Founder, ante Reshma Saujani, fundadora de Girls Who Code y directora ejecutiva de Moms First, y le reveló que los príncipes Archie y Lilibet estaban enfermos de un virus respiratorio y cómo es que los ha estado cuidando.

“Mis hijos ahora mismo, uno tiene VSR y el otro tiene gripe A. Por la noche escuchaba sus pasos por la casa y ya sabes, jarabe para la tos toda la noche mientras les acariciaba la espalda”, contó a Saujani, quien estuvo como invitada para esta segunda emisión del podcast.

Por su parte, esa confesión de la duquesa de Sussex se suma a la que hizo la misma Reshma Saujani, quien contó su experiencia con el aborto espontáneo que tuvo. Una experiencia que, desafortunadamente, también llegó a sufrir la exactriz de Suits.

Recordemos que en noviembre de 2020, Meghan escribió un ensayo que fue publicado en el New York Times en el que relató la desgarradora experiencia que vivió cuando sufrió un aborto espontáneo, el cual se dio antes de que se embarazara de la pequeña Lilibet.

“Al abrazar a mi primogénito, supe que estaba perdiendo al segundo”, escribió. “Perder un hijo implica cargar con un dolor casi insoportable, experimentado por muchos, pero del que pocos hablan”, describió.

Meghan Markle reveló que tuvo un aborto postparto antes de embarazarse de la princesa Lilibet Especial

Una experiencia con la que Saujani se identificó bastante ya que para ella, la visión de Meghan sobre su aborto espontáneo fue “realmente reveladora”, como si estuviese “leyendo” su diario. “No creo que nadie lo haya visto así, ni lo haya dicho así por mí”, apuntó.

Meghan Markle estuvo en peligro tras dar a luz

Sin embargo, esta no es la primera vez que Markle aborda en su podcast aspectos cruciales sobre su maternidad. De hecho, en el primer episodio del podcast que se estrenó la semana pasada, la esposa del príncipe Harry reveló que tuvo preeclampsia postparto tras dar a luz. Aunque no especificó después de cuál de los dos embarazos sufrió esta afección.

En su podcast, Meghan Markle también contó que sufrió preeclampsia postparto

“Es tan raro y aterrador”, recalcó Meghan con un tono reflexivo que da cuenta de la gravedad de la situación. “Y todavía intentas manejar todo, y el mundo no sabe lo que está sucediendo en silencio. Y en ese silencio, sigues intentando presentarte para la gente, sobre todo para tus hijos, pero esas son grandes alarmas médicas”, señaló la duquesa.

Sin embargo, tras este tipo de experiencias amargas, ahora la vida parece sonreírle ya que además de este proyecto multimedia, Meghan ha tenido gran éxito con su nueva marca de estilo de vida, As Ever, ya que sus productos se agotaron en el primer día de su lanzamiento. Además del lanzamiento de su serie en Netflix, With Love Meghan, que tendrá una segunda temporada a estrenarse en otoño.