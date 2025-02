La princesa Charlotte ya sabe lo que quiere ser de mayor: revelan la profesión por la que muestra interés

La princesa Charlotte de Gales, hija de Kate Middleton y el príncipe William, sueña con convertirse en parte del personal del Servicio Nacional de Salud (NHS). Así lo informó una fuente que asegura que las conversaciones con su padre han inspirado a la pequeña a querer desempeñar esta noble labor.

“Obviamente es sólo una niña pequeña, pero aún así, Will y Kate están llenos de orgullo”, dijo una fuente del Palacio le dijo a New Idea. “Es una niña muy cariñosa que también sabe lo que quiere, así que no les sorprendería si, cuando sea mayor, asume la enfermería como una de sus grandes causas”, agregó.

The Daily Express asegura que espera que cuando su hermano, el príncipe George, se convierta en rey, la princesa Charlotte, que actualmente es la tercera en la sucesión al trono británico, asuma un papel muy similar al de la princesa Ana.

La princesa Charlotte quisiera ser enfermera Getty Images

¿Es posible que la princesa Charlotte tenga su propio trabajo en el futuro?

La experta real Camilla Tominey comentó al Express que el príncipe William y Kate Middleton no tendrían problema en que Charlotte y Louis “tengan sus propias carreras” si así lo deciden, pues la pareja desea que sus dos hijos menores tengan más libertad.

Hablando de Louis y Charlotte, la experta real Jennie Bond, le dijo anteriormente a OK!: “William y Kate deben ser muy conscientes de los problemas que enfrenta un suplente real”.

“Ya han demostrado que tienen una actitud diferente y moderna a la hora de educar a los hijos de la realeza y estoy seguro de que harán todo lo posible para que Charlotte y Louis se sientan tan especiales, queridos y valorados como George”, agregó.

Los príncipes de Gales quieren que todos sus hijos se sientan especiales. Getty Images

Bond continúo: “Me imagino que animarán a Louis a explorar la vida fuera del círculo real... podría ser en el ejército, pero también podría trabajar en el mundo de la caridad o en cualquier cosa que le resulte atractiva una vez que haya terminado sus estudios. Estoy segura de que le animarán a ir a la universidad, algo que a ambos les gustó y donde, por supuesto, encontraron el amor”

¿Qué título podría tener la princesa Charlotte cuando el príncipe William se convierta en rey?

Según informa el diario The Sun, el papel de la princesa Charlotte será prioritario en cuanto el príncipe William ascienda el trono, por lo cual podría convertirse en “princesa real”, un título honorífico que solo siete princesas en el mundo han ostentado a lo largo de la historia, por lo cual posee un gran significado.

“Princesa real” es un título que el monarca británico concede, habitual pero no automáticamente, a su hija mayor. Hasta ahora en la Familia real británica ha sido concedido siete veces, la última de ellas a la princesa Ana, única hija de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo.