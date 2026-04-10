La princesa Mette-Marit alista su regreso con el respaldo de su hija, Ingrid Alexandra

Después de semanas marcadas por el silencio y la polémica, Mette-Marit comienza a dar señales de su esperado regreso a la vida pública. Y aunque el contexto no ha sido fácil, hay un elemento clave que ha llamado la atención: el apoyo visible de su hija, Ingrid Alexandra.

Un regreso en medio de la presión mediática

La princesa heredera se ha mantenido alejada de los compromisos oficiales desde enero de 2026, en un periodo marcado tanto por temas de salud como por la controversia en torno a su relación pasada con Jeffrey Epstein.

Además, su estado de salud (relacionado con una fibrosis pulmonar diagnosticada en 2018) ha mostrado un deterioro reciente, lo que incluso ha llevado a evaluar la posibilidad de un trasplante.

En este contexto, su ausencia no ha sido casual, sino parte de una etapa delicada tanto a nivel personal como institucional.

El apoyo clave de Ingrid Alexandra

En medio de esta crisis, Ingrid Alexandra ha tomado un papel mucho más visible. La joven heredera no solo ha defendido públicamente a su madre frente a la presión mediática, también ha dejado ver una postura firme ante las críticas hacia su familia.

Ingrid Alexandra de Noruega Getty Images

Su intervención ha sido interpretada como una señal de unidad dentro de la familia real, en un momento donde la imagen pública se vuelve especialmente importante.

Apariciones estratégicas y mensaje de unidad

El regreso de Mette-Marit no ha sido abrupto, sino cuidadosamente medido. Recientemente, la familia real ha comenzado a mostrarse en conjunto en algunos compromisos, en lo que expertos interpretan como una estrategia para reforzar una imagen de estabilidad tras meses complicados.

Estas apariciones, donde también participa Ingrid Alexandra, envían un mensaje claro: la familia se mantiene unida frente a la adversidad.

Más que un simple regreso, este momento marca una transición. La figura de Mette-Marit sigue siendo clave dentro de la monarquía noruega, pero el protagonismo creciente de Ingrid Alexandra también refleja el paso hacia una nueva generación.

