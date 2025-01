La razón detrás de las decisiones de la reina Letizia Ortiz en eventos públicos

En días pasados los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz asistieron a la inauguración de FITUR 2024, uno de los eventos más esperados en su calendario oficial. Como cada año, recorrieron los stands de IFEMA, destacando en esta ocasión su visita al de Marruecos, un gesto que subraya la sólida relación entre ambas casas reales. Sin embargo, un detalle llamó la atención: la reina Letizia Ortíz rechazó probar los dulces típicos ofrecidos en el stand marroquí por una importante razón que a continuación te vamos a explicar.

De acuerdo con Lecturas, lejos de ser una cuestión de preferencias personales, la negativa de la reina responde a una regla clara: la seguridad y el protocolo. Según fuentes cercanas a la Casa Real, en eventos públicos como FITUR, los reyes no pueden consumir alimentos que no hayan sido previamente supervisados por un inspector especializado. Esto garantiza que no existan riesgos para su salud y seguridad, una medida fundamental en su rol como representantes de España.

Esta anécdota refleja cómo cada gesto en la agenda de los reyes está pensado cuidadosamente, priorizando siempre la seguridad y el protocolo en sus compromisos.

Letizia Ortiz y el rey Felipe VI no pueden aceptar alimentos del público Getty Images

En el caso de la reina Letizia Ortiz, también influye su conocida disciplina con la alimentación. Su dieta equilibrada y estilo de vida saludable son bien conocidos, y esto ha llevado a que, en ciertos eventos, exista la indicación de no ofrecerle alimentos para evitar situaciones incómodas de rechazo constante.

En qué ocasiones los reyes de España sí pueden probar alimentos en público

Según el medio citado, en ocasiones específicas, como cenas oficiales o actos más controlados, sí se permite que los monarcas disfruten de comidas preparadas bajo estricta vigilancia. Es común que un inspector esté presente en las cocinas y que incluso se asigne un camarero exclusivo para ellos, minimizando cualquier riesgo.