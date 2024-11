La realeza noruega en crisis: Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, enfrenta la prisión preventiva

Un juez decretó prisión preventiva para Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa Mette-Marit, luego de que la policía ampliara los cargos en su contra. Por lo cual, el joven de 27 años compareció este miércoles ante las autoridades noruegas para su ingreso a prisión.

La noche del lunes 18 de noviembre, a las 23.12 hora local, Marius fue detenido tras sumarse una cargo por presunta violación a una joven. Según la información dada a conocer por la propia policía, esta imputación al hijastro del príncipe Haakon “incluye también un caso de infracción del artículo 291 b del código penal por mantener relaciones sexuales con alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto”.

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega es detenido

Mientras que este 20 de noviembre el primogénito de la princesa de Noruega compareció ante el tribunal de distrito de Oslo tras permanecer dos días en la comisaría central del barrio de Grønland. Sin embargo, su comparecencia ante el juez se hizo a puerta cerrada por decisión de la corte, según lo que informó El País.

Marius Borg fue detenido por la policía desde la noche del lunes 18 de noviembre Getty Images

Luego de ello, el tribunal decretó prisión preventiva a Marius por una semana así como la prohibición de visitas. Aunque la policía había solicitado que fueran dos semanas ya que habían descubierto otro caso de violación y, además, temían que pudieran alterar o destruir las pruebas.

“La razón por la que hemos pedido dos semanas de prisión es que entre anoche y esta mañana hemos descubierto otra violación. El caso se refiere a relaciones sexuales sin penetración con una mujer que no pudo resistirse al acto. Esto significa que ahora estamos investigando dos casos de violación”, comentó el abogado de la policía, Andreas Kruszewski.

Además, antes de la prisión preventiva, la policía encontró en el móvil de Marius unos videos que comprobarían la supuesta violación. Sin embargo, y como era de esperarse, el abogado de Høiby, Oeyvind Bratlien, ha negado todos los nuevos cargos que han surgido en contra de su cliente y tampoco ha reconocido que en esas grabaciones existiese algún tipo de agresión.

Marius Borg permanecerá en prisión preventiva durante una semana Getty Images

No obstante, el abogado de Marius ha decidido no recurrir a esta decisión de la prisión preventiva. “Le dieron parcialmente la razón y la experiencia muestra que el tribunal, en un momento de la investigación tan temprano, no lo soltaría. Una semana es la opción más realista que podemos conseguir”, apuntó.

Por ahora, el caso sigue abierto y la policía sigue investigando a Borg. Aunque, cualquiera que sea la resolución, sin duda alguna, este escándalo ha dejado una gran mancha para la corona noruega, al grado de que varios ponen en duda que los príncipes herederos Mette-Marit y Haakon tengan la capacidad de convertirse en los futuros reyes del país nórdico.