Así fue cómo Mette-Marit y Haakon de Noruega causaron una gran crisis al ignorar esta advertencia sobre Marius Borg

El escándalo de Marius Borg ha salpicado también a la Familia Real Noruega, príncipalmente a los príncipes herederos Mette-Marit y Haakon. Sin embargo, ahora nueva información sugiere que el matrimonio real tuvo la oportunidad de haber evitado esta crisis que tiene en vilo a la monarquía de aquel país.

Recordemos que el pasado 4 de agosto Marius Borg fue detenido tras ser acusado de agredir a una joven que resultó ser su novio. De hecho, el mismo joven aceptó su responsabilidad y reconoció haber cometido ello.

Desde entonces, han salido otros detalles a la luz como que el joven también habría ejercido violencia con dos de sus exparejas, Nora Haukland y Juliane Snekkestad, quienes ejercieron acciones legales en su contra. Sin embargo, en los interrogatorios previos el hijo mayor de la princesa ha negado estas acusaciones.

Marius Borg enfrenta cargos por presunta agresión a varias de sus exparejas Instagram @marius_borg

Los príncipes Mette-Marit y Haakon ignoraron esta advertencia de las exnovias de Marius Borg

Ahora, todo parece indicar que estas dos exnovias habrían advertido a los príncipes Haakon y Mette-Marit sobre el comportamiento violento de Marius. Sin embargo, parece ser que ambos habrían ignorado sus palabras

Según lo que recogió el medio ‘Aftenposten’, tras su ruptura con Borg, en enero de 2023, Juliane le habría confesado a la madre de Marius que él la había agredido físicamente.

Mientras que Nora también reveló a la citada publicación que ella les contó a los herederos al trono noruego el problema que tenía el hermano de la princesa Ingrid con las drogas. “Dije que tenía que ir a rehabilitación. Todo empeoró aún más después de nuestra ruptura y parecía que estaba fuera de control”, recordó.

Mette-Marit y Haakon de Noruega ya habrían sabido sobre el comportamiento violento de Marius Borg hacia sus exparejas Archivo

Nora también señaló que la pareja real le dijo que harían lo posible para que fuera a rehabilitación pero que no tenían mucha esperanza en ello. “Todos intentamos llevarlo a rehabilitación, pero no se puede obligar a un hombre adulto. Es una falta de respeto hacia Marius no asumir la responsabilidad y hacer algo para mejorar las cosas”, dijo la influencer.

Por otra parte es evidente que pese a que ambas exnovias advirtieron sobre la actitud de Marius, los príncipes no atendieron la situación a tiempo. Lo cual ha derivado en una profunda crisis para la corona noruega al grado de que varios ponen en duda que Haakon y su mujer pueda cumplir su futuro rol de reyes. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la Familia Real logra reponerse de este escándalo o si ello hunde a la institución monárquica.